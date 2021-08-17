На Донбассе погиб третий украинский военный за август: что известно о бойце

У погибшего военного осталась жена и мать. В громаде, откуда он родом, объявлен двухдневный траур.

В зоне проведения Операции объединенных сил в результате обстрелов пророссийских боевиков погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Всего 16 августа боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Украинский воин получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью под Причепиловкой (Луганская область).

Погибшим оказался оператор 1 механизированного отделения 3 мехбатальона 28-й бригады Мазур Артем Львович 1995 года рождения. У солдата осталась жена и мать. В Приютовской громаде (Кировоградская область) объявили траур с 17 по 19 августа.

[ + – ] Мазур Артем Львович Фото: Приютівська селищна рада

За август 2021 года в российско-украинской войне погибло трое украинских военных (по ссылке подробности смерти, если они есть):

Семеняка Ярослав Владимирович (дата рождения не указана) — погиб 7 августа Кайданович Алексей (1991 года рождения) из 54-го разведбатальона — погиб 10 августа Мазур Артем Львович (1995 года рождения) из 28-й бригады — погиб 17 августа.

Напомним, в июле 2021 года погибло 7 украинских военных.

5 августа оккупанты обстреляли жилой дом в Красногоровке и позиции ВСУ. В результате один местный житель получил ранение.