На Донбасі від вогню окупантів загинув четвертий військовий за серпень: що відомо про бійця (фото)

21 липня Василь Островський відзначав свій 41 день народження. Вдома у нього залишився неповнолітній син.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув боєць з 24 бригади імені короля Данила в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації. Загиблим виявився командир мотопіхотного відділення Василь Островський. Про це повідомляє пресслужба бригади.

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Військовий був убитий внаслідок снайперського вогню.

"Василь перебував на бойовому чергуванні, і саме в цей момент ворожий снайпер смертельно його поранив", — вказують у пресслужбі.

[ + – ] У Василя Островського залишився малолітній син Фото: Facebook / 24-бригада імені Короля Данила

Як пише голова Львівської ОДА, Максим Козицький, товариші по службі бійця згадують його як добру та світлу людину з серцем, наповненим любов'ю.

У Василя Островського залишився малолітній син. Сам військовий народився 21 липня 1980 року у Львівській області.

За серпень 2021 року в російсько-українській війні загинуло четверо українських військових (за посиланням подробиці смерті, якщо вони є):

Семеняка Ярослав Володимирович (дата народження не вказана) — загинув 7 серпня Кайданович Олексій (1991 року народження) з 54-го розвідувального батальйону — загинув 10 серпня Мазур Артем Львович (1995 року народження) з 28-ї бригади — загинув 17 серпня. Островський Василь (1980 року народження) з 21-ї бригади — загинув 19 серпня.

Нагадаємо, в липні 2021 року загинуло 7 українських військових. А 5 серпня окупанти обстріляли житловий будинок в Красногорівці і позиції ВСУ. В результаті один місцевий житель отримав поранення.