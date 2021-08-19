На Донбассе от огня оккупантов погиб четвертый военный за август: что известно о бойце (фото)

21 июля Василий Островский отмечал свой 41 день рождения. Дома у него остался несовершеннолетний сын.

В зоне проведения Операции объединенных сил погиб боец из 24 бригады имени короля Данила в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации. Погибшим оказался командир мотопехотного отделения Василий Островский. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Военный был убит вследствие снайперского огня.

"Василий находился на боевом дежурстве и именно в этот момент вражеский снайпер смертельно его ранил", — указывают в пресс-службе.

[ + – ] У Василия Островского остался малолетний сын Фото: Facebook / 24-бригада імені Короля Данила

Как пишет глава Львовской ОГА, Максим Козицкий, сослуживцы бойца вспоминают его как доброго и светлого человека с сердцем, наполненым любовью.

У Василия Островского остался малолетний сын. Сам военный родился 21 июля 1980 года во Львовской области.

За август 2021 года в российско-украинской войне погибло четверо украинских военных (по ссылке подробности смерти, если они есть):

Семеняка Ярослав Владимирович (дата рождения не указана) — погиб 7 августа Кайданович Алексей (1991 года рождения) из 54-го разведбатальона — погиб 10 августа Мазур Артем Львович (1995 года рождения) из 28-й бригады — погиб 17 августа. Островский Василий (1980 года рождения) из 21-й бригады — погиб 19 августа.

Напомним, в июле 2021 года погибло 7 украинских военных. А 5 августа оккупанты обстреляли жилой дом в Красногоровке и позиции ВСУ. В результате один местный житель получил ранение.