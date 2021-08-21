Іспанія не пустила у свій порт бойовий корабель РФ. Москва звинуватила Мадрид в "русофобії"

Росія розкритикувала іспанську владу за витік інформації про інцидент в ЗМІ і пов'язала недопуск кораблів в порт із самітом НАТО, який пройде в Мадриді в наступному році.

Міністерство закордонних справ Іспанії не дозволило російським кораблям, один з яких — есмінець "Віце-адмірал Кулаков", увійти у свій африканський порт Сеута. У відповідь МЗС РФ звинуватило іспанську сторону в "рівнянні на русофобське крило НАТО". Про це пише видання El Confidencial.

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За даними журналістів, Росія запитувала дозвіл на заходження протичовнового корабля "Віце-адмірал Кулаков" і рятувального буксирного судна "Алтай", на яких знаходилися 350 людей, в порт Сеута в період з 18 по 20 серпня. І якщо міністерство оборони Іспанії було не проти цього, то МЗС країни вирішило запросити додаткові дані про подальше пересування суден.

У відповідь російська сторона ці дані не надала, в зв'язку з чим Іспанія вирішила не дозволяти візит суден РФ в свій порт. У той же час російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на посольство РФ в Мадриді повідомило, що "необхідні відомості були оперативно надані".

Натомість іспанські журналісти припустили, що цьому рішенню іспанських дипломатів могла бути ще одна причина — у 2022 році Мадрид приймає саміт глав держав і урядів країн НАТО, в якому планує взяти участь президент США Джо Байден.

"Дозвіл на заходження російського флоту в Сеуту могло привести до усунення з боку Північноатлантичного альянсу", — пише El Confidencial.

Видання також повідомляє, що влада Сеути сподівалися на прибуття російських судів в порт, так як це могло оживити економіку автономного міста.

У свою чергу офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що російська сторона "з подивом дізналася" про відмову іспанських властей надати дозвіл на захід у порт Сеути, додавши, що це рішення суперечить Декларації про стратегічне партнерство країн.

Також МЗС РФ розкритикувало іспанську владу за допущений ними витік інформації про цю ситуацію в ЗМІ.

"Мабуть, (вони зробили це — ред.) тим самим бажаючи продемонструвати своє рівняння на русофобське крило НАТО в період підготовки саміту країн-членів альянсу, який повинен пройти в Мадриді в 2022 році", — додала Захарова.

Нагадаємо, в червні цього року в акваторії Чорного моря неподалік від окупованого Криму російські військовослужбовці зробили попереджувальні постріли в бік британського есмінця HMS Defender, що зайшов у регіон.

Потім в міністерстві оборони Великобританії спростували інформацію про обстріл і заявили, що корабель знаходився в територіальних водах України і не порушив норм міжнародного права.