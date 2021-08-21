Испания не пустила в свой порт боевой корабль РФ. Москва обвинила Мадрид в "русофобии"

Россия раскритиковала испанские власти за утечку информации об инциденте в СМИ и связала недопуск кораблей в порт с саммитом НАТО, который пройдет в Мадриде в следующем году.

Министерство иностранных дел Испании не разрешило российским кораблям, один из которых — эсминец "Вице-адмирал Кулаков", войти в свой африканский порт Сеута. В ответ МИД РФ обвинило испанскую сторону в "равнении на русофобское крыло НАТО". Об этом пишет издание El Confidencial.

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По данным журналистов, Россия запрашивала разрешение на заход противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай", на которых находились 350 человек, в порт Сеута в период с 18 по 20 августа. И если министерство обороны Испании не возражало против этого, то МИД страны решил запросить дополнительные данные о дальнейшем передвижении судов.

В ответ российская сторона эти данные не предоставила, в связи с чем Испания решила не разрешать заход суден РФ в свой порт. В то же время российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Мадриде сообщило, что "необходимые сведения были оперативно предоставлены".

Тем временем испанские журналисты предположили, что у решения Мадрида могла быть еще одна причина — в 2022 году столица принимает саммит глав государств и правительств стран НАТО, в котором планирует принять участие президент США Джо Байден.

"Разрешение на заход российского флота в Сеуту могло привести к отстранению со стороны Североатлантического альянса", — считают журналисты.

Издание также сообщает, что власти Сеуты надеялись на прибытие российских судов в порт, так как это могло оживить экономику автономного города.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона "с недоумением узнала" об отказе испанских властей выдать разрешение на заход в порт Сеуты и оно противоречит Декларации о стратегическом партнерстве в стран.

Также МИД РФ раскритиковал испанские власти за допущенную ими утечку информации об этой ситуации в СМИ.

"Видимо, (они сделали это — ред.) тем самым желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году", — добавила Захарова.

Напомним, в июне этого года в акватории Черного моря неподалеку от оккупированного Крыма российские военнослужащие сделали предупредительные выстрелы в сторону зашедшего в регион британского эсминца HMS Defender.

Затем в Министерстве обороны Великобритании опровергли информацию об обстреле и заявили, что корабль находился в территориальных водах Украины и не нарушил норм международного права.