У Міноборони назвали ім'я дев'ятого загиблого на Донбасі: що відомо про бійця (фото)
Загиблому солдату було 27 років, у нього залишилася мама, брати і сестри. Поховати його повинні 2 вересня на Львівщині.
У районі Попасної (Луганська область) загинув боєць із окремої механізованої бригади імені Короля Данила Роман Задорожний. Про це повідомляє АрміяInform, посилаючись на пресслужбу бригади.
Загиблому солдату було 27 років, він родом із Львівської області. У загиблого бійця залишилася мати, брати і сестри.
Тіло Романа Задорожного, за попередніми даними, привезуть на малу батьківщину в четвер, 2 вересня.
30 серпня бойовики почали обстріл позицій ЗСУ з протитанкових гранатометів і кулеметів різного калібру. В результаті загорілася суха трава, щоб вогонь не перейшов на позиції військових, Задорожний разом із іншими бійцями почав гасити пожежу. Саме в момент гасіння пожежі було здійснено постріл з протитанкового гранатомета. Поранення виявилися несумісними з життям.
За минулу добу ворог відкривав вогонь 11 разів, крім загиблого, за добу двоє військових отримали поранення. Один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої, а другий — отримав поранення від обстрілу. Їхній стан — середньої тяжкості.
За серпень 2021 року в російсько-українській війні загинуло дев'ять українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):
- Семеняка Ярослав Володимирович (дата народження не вказана) — загинув 7 серпня
- Кайданович Олексій (1991 року народження) з 54-го розвідувального батальйону — загинув 10 серпня
- Мазур Артем Львович (1995 року народження) з 28-ї бригади — загинув 17 серпня.
- Островський Василь (1980 року народження) з 21-ї бригади — загинув 19 серпня.
- Михайлов Юрій Олександрович — загинув 22 серпня.
- Аксьонов Олександр (1983 року народження) з 131 розвідувального батальйону — загинув 23 серпня
- Пітько В'ячеслав Павлович (1972 року народження) — загинув 24 серпня
- Віскребец Андрій Вікторович (1982 року народження) — загинув 27 серпня.
- Роман Задорожний (1994 року народження) — загинув 30 серпня.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ заявив, що армія готується до відбиття війни кожен день, але війна — це завдання всієї країни.
28 серпня бойовики обстріляли артилерією Авдіївку, поранено 10 бійців.