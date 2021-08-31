У Міноборони назвали ім'я дев'ятого загиблого на Донбасі: що відомо про бійця (фото)

Загиблому солдату було 27 років, у нього залишилася мама, брати і сестри. Поховати його повинні 2 вересня на Львівщині.

У районі Попасної (Луганська область) загинув боєць із окремої механізованої бригади імені Короля Данила Роман Задорожний. Про це повідомляє АрміяInform, посилаючись на пресслужбу бригади.

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Загиблому солдату було 27 років, він родом із Львівської області. У загиблого бійця залишилася мати, брати і сестри.

Тіло Романа Задорожного, за попередніми даними, привезуть на малу батьківщину в четвер, 2 вересня.

30 серпня бойовики почали обстріл позицій ЗСУ з протитанкових гранатометів і кулеметів різного калібру. В результаті загорілася суха трава, щоб вогонь не перейшов на позиції військових, Задорожний разом із іншими бійцями почав гасити пожежу. Саме в момент гасіння пожежі було здійснено постріл з протитанкового гранатомета. Поранення виявилися несумісними з життям.

[ + – ] Роману Задорожному було 27 років Фото: Facebook / 24-бригада імені Короля Данила

За минулу добу ворог відкривав вогонь 11 разів, крім загиблого, за добу двоє військових отримали поранення. Один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої, а другий — отримав поранення від обстрілу. Їхній стан — середньої тяжкості.

За серпень 2021 року в російсько-українській війні загинуло дев'ять українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ заявив, що армія готується до відбиття війни кожен день, але війна — це завдання всієї країни.

28 серпня бойовики обстріляли артилерією Авдіївку, поранено 10 бійців.