В Минобороны назвали имя девятого погибшего на Донбассе: что известно о бойце (фото)
Погибшему бойцу было 27 лет, у него осталась мама, братья и сестры. Похоронить его должны 2 сентября на Львовщине.
В районе Попасной (Луганская область) погиб боец из отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Роман Задорожный. Об этом сообщает АрміяInform, ссылаясь на пресс-службу бригады.
Погибшему бойцу было 27 лет, он родом из Львовской области. У погибшего бойца осталась мать, братья и сестры.
Тело Романа Задорожного, по предварительным данным, привезут на малую родину в четверг, 2 сентября.
30 августа боевики начали обстрел позиций ВСУ из противотанковых гранатометов и пулеметов разного калибра. В результате загорелась сухая трава, чтобы огонь не перешел на позиции военных, Задорожный вместе с другими бойцами начал тушить пожар. Именно в момент тушения пожара был совершен выстрел из противотанкового гранатомета. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.
За минувшие сутки враг открывал огонь 11 раз, помимо погибшего за сутки двое военных получили ранения. Один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, а второй — получил ранение от обстрела. Их состояние — средней тяжести.
За август 2021 года в российско-украинской войне погибло девять украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):
- Семеняка Ярослав Владимирович (дата рождения не указана) — погиб 7 августа
- Кайданович Алексей (1991 года рождения) из 54-го разведбатальона — погиб 10 августа
- Мазур Артем Львович (1995 года рождения) из 28-й бригады — погиб 17 августа.
- Островский Василий (1980 года рождения) из 21-й бригады — погиб 19 августа.
- Михайлов Юрий Александрович – погиб 22 августа.
- Аксенов Александр (1983 года рождения) из 131 разведбатальона — погиб 23 августа
- Питько Вячеслав Павлович (1972 года рождения) — погиб 24 августа
- Вискребец Андрей Викторович (1982 года рождения) — погиб 27 августа.
- Роман Задорожный (1994 года рождения) — погиб 30 августа.
Напомним, главнокомандующий ВСУ заявил, что армия готовится к отражению войны каждый день, но война — это задача всей страны.
28 августа боевики обстреляли артиллерией Авдеевку, ранено 10 бойцов.