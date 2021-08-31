В Минобороны назвали имя девятого погибшего на Донбассе: что известно о бойце (фото)

Погибшему бойцу было 27 лет, у него осталась мама, братья и сестры. Похоронить его должны 2 сентября на Львовщине.

В районе Попасной (Луганская область) погиб боец из отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Роман Задорожный. Об этом сообщает АрміяInform, ссылаясь на пресс-службу бригады.

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Погибшему бойцу было 27 лет, он родом из Львовской области. У погибшего бойца осталась мать, братья и сестры.

Тело Романа Задорожного, по предварительным данным, привезут на малую родину в четверг, 2 сентября.

30 августа боевики начали обстрел позиций ВСУ из противотанковых гранатометов и пулеметов разного калибра. В результате загорелась сухая трава, чтобы огонь не перешел на позиции военных, Задорожный вместе с другими бойцами начал тушить пожар. Именно в момент тушения пожара был совершен выстрел из противотанкового гранатомета. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

[ + – ] Роману Задорожному было 27 лет Фото: Facebook / 24-бригада імені Короля Данила

За минувшие сутки враг открывал огонь 11 раз, помимо погибшего за сутки двое военных получили ранения. Один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, а второй — получил ранение от обстрела. Их состояние — средней тяжести.

За август 2021 года в российско-украинской войне погибло девять украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):

Напомним, главнокомандующий ВСУ заявил, что армия готовится к отражению войны каждый день, но война — это задача всей страны.

28 августа боевики обстреляли артиллерией Авдеевку, ранено 10 бойцов.