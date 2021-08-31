"Это задача всей страны", - главнокомандующий ВСУ об отражении полномасштабного наступления РФ

По словам Валерия Залужного, украинская армия готовится к отражению агрессии каждый день, но готовой должна быть и экономика, и общество.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что армия прорабатывает планы по отражению полномасштабного наступления, но это задача всей страны, а не только военных. Об этом Залужный сказал в эфире телеканала "Дом".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам главнокомандующего, Вооруженные силы будут готовы, они готовятся к отражению на постоянной основе и каждый день. Но для этого нужно, чтобы была готова и экономика, и общество, и ряд других сфер страны.

"Этому посвящена вся наша деятельность — подготовке к отражению широкомасштабного наступления. … Общество должно верить своим Вооруженным силам. Должно верить в свою победу. Общество должно само, вот в этой кампании, в борьбе против лжи и дезинформации, стать бойцом. Это дело каждого. Не только Вооруженных сил. И насколько мы будем сопротивляться все вместе, тем будем крепче", — утверждает Залужный.

Важно

Танк с "палаткой". Как РФ готовит силы в Крыму к встрече с ПТРК Javelin

Он также добавил, что Россия не прекращает информационно-психологических атак против Украины, ее цель — развалить ВСУ изнутри.

Напомним, Валерий Залужный возглавил ВСУ в июле 2021 года. Среди его основных приоритетов работы — реформа армии и отражение российской агрессии.

28 августа боевики обстреляли артиллерией Авдеевку, ранено 10 бойцов.