"Це завдання всієї країни", — головнокомандувач ЗСУ про відбиття повномасштабного наступу РФ

За словами Валерія Залужного, українська армія готується до відбиття агресії щодня, але готовими повинні бути і економіка, і суспільство.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що армія опрацьовує плани щодо відбиття повномасштабного наступу, але це завдання всієї країни, а не тільки військових. Про це Залужний сказав в ефірі телеканалу "Дім".

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За словами головнокомандувача, Збройні сили будуть готові, вони готуються до відбиття на постійній основі щодня. Але для цього потрібно, щоб були готові і економіка, і суспільство, і ряд інших сфер країни.

"Цьому присвячена вся наша діяльність — підготовці до відбиття широкомасштабного наступу. ... Суспільство має вірити своїм Збройним силам. Повинне вірити у свою перемогу. Суспільство має саме, ось у цій кампанії, у боротьбі проти брехні і дезінформації, стати бійцем. Це справа кожного. Не тільки Збройних сил. І наскільки ми будемо чинити опір усі разом, тим будемо міцнішими", — стверджує Залужний.

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Він також додав, що Росія не припиняє інформаційно-психологічних атак проти України, її ціль — розвалити ЗСУ зсередини.

Нагадаємо, Валерій Залужний очолив ЗСУ в липні 2021 року. Серед його основних пріоритетів роботи — реформа армії та відбиття російської агресії.

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