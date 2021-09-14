У США проводять випробування військового катамарана на сонячній енергії (фото)

Розробка є переробленою версією спортивного катамарана, призначена для доставки вантажів у будь-яку точку планети.

ВМС США проводять випробування модернізованого спортивного катамарана під свої потреби. Засіб було виявлено в штаті Сан-Дієго біля одного з причалів. Про це повідомляє мілітарі відділ The Drive.

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Безпілотний човен-дрон має на борту сонячні панелі, безліч антен і радар перед щоглою. Ймовірно, радар являє собою систему для навігації і камери для візуального контролю ситуації.

[ + – ] Зовнішній вигляд розробки Фото: the drive

Як стало відомо виданню, човен-дрон це насправді переобладнаний катамаран. Його виробляє компанія Raytheon. На 15 вересня заплановані його випробування в океані.

Фото: the drive

Характеристики катамарана:

Близько 5,5 метрів завдовжки

Може розганятися до 13 вузлів (24 км/год)

Витримує невеликі хвилі заввишки до одного метра

На борту має акустичний масив

Заявляється, що подібна новинка призначена для розміщення в контейнері вантажу і відправки його в будь-яку точку світу. У виданні припускають, що високого рівня автономності вдалося домогтися завдяки сонячній панелі.

Нагадаємо, у Туреччині розробляють протичовновий дрон з радіусом дії до 400 км.

Зазначимо, Королівський флот Британії представив концепцію розвитку флоту на наступні 50 років, де робиться ставка на нові кораблі і гіперзвукові дрони.