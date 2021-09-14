У США проводять випробування військового катамарана на сонячній енергії (фото)
Розробка є переробленою версією спортивного катамарана, призначена для доставки вантажів у будь-яку точку планети.
ВМС США проводять випробування модернізованого спортивного катамарана під свої потреби. Засіб було виявлено в штаті Сан-Дієго біля одного з причалів. Про це повідомляє мілітарі відділ The Drive.
Безпілотний човен-дрон має на борту сонячні панелі, безліч антен і радар перед щоглою. Ймовірно, радар являє собою систему для навігації і камери для візуального контролю ситуації.
Як стало відомо виданню, човен-дрон це насправді переобладнаний катамаран. Його виробляє компанія Raytheon. На 15 вересня заплановані його випробування в океані.
Характеристики катамарана:
- Близько 5,5 метрів завдовжки
- Може розганятися до 13 вузлів (24 км/год)
- Витримує невеликі хвилі заввишки до одного метра
- На борту має акустичний масив
Заявляється, що подібна новинка призначена для розміщення в контейнері вантажу і відправки його в будь-яку точку світу. У виданні припускають, що високого рівня автономності вдалося домогтися завдяки сонячній панелі.
Нагадаємо, у Туреччині розробляють протичовновий дрон з радіусом дії до 400 км.
Зазначимо, Королівський флот Британії представив концепцію розвитку флоту на наступні 50 років, де робиться ставка на нові кораблі і гіперзвукові дрони.