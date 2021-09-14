В США проводят испытания военного катамарана на солнечной энергии (фото)

Разработка является переделанной версией спортивного катамарана, предназначенная для доставки грузов в любую точку планеты.

ВМС США проводят испытания модернизированного спортивного катамарана под свои нужды. Средство было обнаружено в штате Сан-Диего у одного из причалов. Об этом сообщает милитари отдел The Drive.

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Беспилотная лодка-дрон имеет на борту солнечные панели, множество антенн и радар перед мачтой. Вероятно, радар представляет собой систему для навигации и камеры для визуального контроля ситуации.

[ + – ] Внешний вид разработки Фото: the drive

Как стало известно изданию, лодка-дрон на самом деле переоборудованный катамаран. Его производит компания Raytheon. На 15 сентября запланированы его испытания в океане.

Фото: the drive

Характеристики катамарана:

Около 5,5 метров в длину

Может разгоняться до 13 узлов (24 км/ч)

Выдерживает небольшие волны высотой до одного метра

На борту имеет акустический массив

Заявляется, что подобная новинка предназначена для размещения в контейнере груза и отправки его в любую точку мира. В издании предполагают, что высокого уровня автономности удалось добиться благодаря солнечной панели.

Напомним, в Турции разрабатывают противолодочный дрон с радиусом действия до 400 км.

Отметим, Королевский флот Британии представил концепцию развития флота на следующие 50 лет, где делается ставка на новые корабли и гиперзвуковые дроны.