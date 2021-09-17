Усі види бойових літаків. США розмістять в Австралії свою авіацію

За словами прем'єр-міністра Пітера Даттона, ефективне стримування змусить тих, хто загрожує інтересам країни, "двічі подумати, перш ніж зробити це".

В Австралії розглядають можливість розміщення американських військових баз на постійній основі. На материку розмістять усі види військових літаків США. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Пітер Даттон в ефірі телеканалу 9 News.

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За словами прем'єр-міністра, розмістити американську військову техніку можуть на військових базах на півночі Австралії або ж на півдні. На них на ротаційній основі будуть розміщувати всі види літаків, включаючи бомбардувальники і розвідувальні.

"Перспектива військового конфлікту менш віддалена, ніж у минулому, особливо через прорахунки або нерозуміння", — заявив Даттон.

Коментуючи угоду США, Британії та Австралії, міністр заявив, що це в інтересах безпеки країни. Ефективне стримування дозволить зробити так, щоб ті, хто загрожує інтересам Австралії, "двічі подумали, перш ніж зробити це". Міністр також визнав, що австралійське військо не готове до загрози, що виходить із кіберпростору.

Нагадаємо, 15 вересня США, Британія і Австралія підписали оборонну угоду, яка повинна принести стабільність в Індо-Тихоокеанський регіон, а також дозволить обмінятися технологіями між країнами.

Австралія закупить 8 атомних підводних човнів на суму 65,9 млрд доларів.