Все виды боевых самолетов. США разместит в Австралии свою авиацию

По словам премьер-министра Питера Даттона, эффективное сдерживание заставит тех, кто угрожает интересам страны "дважды подумать, прежде чем сделать это".

В Австралии рассматривают возможность размещения американских военных баз на постоянной основе. На материке разместят все виды военных самолетов США. Об этом заявил премьер-министр Австралии Питер Даттон в эфире телеканала 9 News.

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По словам премьер-министра, разместить американскую военную технику могут на военных базах на севере Австралии или же на юге. На них на ротационной основе будут размещать все виды самолетов, включая бомбардировщики и разведывательные.

"Перспектива военного конфликта менее отдалена, чем в прошлом, особенно из-за просчетов или непонимания", — заявил Даттон.

Комментируя соглашение США, Британии и Австралии, министр заявил, что это в интересах безопасности страны. Эффективное сдерживание позволит сделать так, чтобы те, кто угрожает интересам Австралии "дважды подумал, прежде чем сделать это". Министр также признал, что австралийские военные не готовы к угрозе, исходящей из киберпространства.

Напомним, 15 сентября США, Британия и Австралия подписали оборонное соглашение, которое должно принести стабильности в Индо-Тихоокеанский регион, а также позволит обменяться технологиями между странами.

Австралия закупит 8 атомных подводных лодок на сумму 65,9 млрд долларов.