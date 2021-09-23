"Ось вам ціна свободи". Зеленський в ООН розповів про 15 тисяч жертв агресії РФ в Україні

Також президент України запропонував проводити засідання ООН неподалік від гарячих точок по всьому світу, щоб "оживити" організацію.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН повідомив, що внаслідок російської агресії проти України загинули 15 тисяч людей. Також глава держави запропонував проводити засідання ООН поряд із гарячими точками, щоб "побачити глобальні проблеми". Про це повідомило представництво президента на своєму сайті.

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Так, глава держави зробив відсилку до заклику генсека ООН Антоніу Гутерреша "Час прокинутися!".

"Час прокидатися? Чесно — Україна не засинала. Це складно зробити під звуки вибухів, під звуки пострілів, які звучать у нашому окупованому Донбасі восьмий рік поспіль", — заявив Зеленський.

Президент нагадав, що в 2019 році, вперше виступаючи з трибуни ООН, він повідомив, що війна в Україні забрала життя 13 тисяч осіб.

"Щорічно ці цифри звучать в ООН з однією лише поправкою — щорічно ці цифри, на жаль, зростають. Я говорив про це і в 2020 році. І кажу про це зараз, в 21-му. І це вже майже 15 тисяч загиблих людей. Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності", — додав Зеленський.

Також він звернув увагу учасників дебатів на те, що через російську військову агресію покинути свої будинки були змушені 1,5 млн осіб.

"Можливо, в Сентрал-парку або Медісон-сквер постріли чутно не так голосно, як в Авдіївському "промку" або на Світлодарській дузі. Ми хочемо оживити ООН? Може, для цього ООН має рухатися? Бути мобільною та швидкою? Може, нам час зустрічатися там, де можна реально почути і побачити ці глобальні проблеми? У світі — тисячі гарячих точок. Україна готова брати участь в засіданнях ООН поряд із будь-якою з них. Щоб оживити ООН, на мою думку, потрібна правда", — заявив глава держави.

[ + – ] Зеленський про російську агресію

Також ми писали, що в процесі свого виступу в ООН Зеленський розповів про "паспортизацію" на Донбасі, яку незаконно проводить Росія.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України зустрівся з генсеком ООН і обговорив із ним питання досягнення миру на Донбасі.