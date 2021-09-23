"Вот вам цена свободы". Зеленский в ООН рассказал о 15 тысячах жертв агрессии РФ в Украине

Также президент Украины предложил проводить заседания ООН неподалеку от горячих точек по всему миру, чтобы "оживить" организацию.

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН сообщил, что в результате российской агрессии против Украины погибли 15 тысяч человек. Также глава государства предложил проводить заседания ООН рядом с горячими точками, чтобы "увидеть глобальные проблемы". Об этом сообщило представительство президента на своем сайте.

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Так, глава государства сделал отсылку к призыву генсека ООН Антониу Гутерриша "Пора проснуться!".

"Пора просыпаться? Честно – Украина не засыпала. Это сложно сделать под звуки взрывов, под звуки выстрелов, которые звучат в нашем оккупированном Донбассе восьмой год подряд", — заявил Зеленский.

Президент напомнил, что в 2019 году, впервые выступая с трибуны ООН, он сообщил, что война в Украине унесла жизни 13 тысяч человек.

"Ежегодно эти цифры звучат в ООН с одной лишь поправкой – ежегодно эти цифры, к сожалению, растут. Я говорил об этом и в 2020 году. И говорю об этом сейчас, в 21-м. И это уже почти 15 тысяч погибших людей. Вот вам цена свободы, вот вам цена независимости", — добавил Зеленский.

Также он обратил внимание участников дебатов на то, что из-за российской военной агрессии покинуть свои дома были вынуждены 1,5 млн человек.

"Возможно, в Сентрал-парке или Мэдисон-сквер выстрелы слышны не так громко, как в Авдеевской "промке" или на Светлодарской дуге. Мы хотим оживить ООН? Может, для этого ООН должна двигаться? Быть мобильной и быстрой? Может, нам пора встречаться там, где можно реально услышать и увидеть эти глобальные проблемы? В мире – тысячи горячих точек. Украина готова участвовать в заседаниях ООН рядом с любой из них. Чтобы оживить ООН, по моему мнению, нужна правда", — заявил глава государства.

[ + – ] Зеленский о российской агрессии

Также мы писали, что в ходе своего выступления в ООН Зеленский рассказал о "паспортизации" на Донбассе, которую незаконно проводит Россия.

Ранее Фокус сообщал, что президент Украины встретился с генсеком ООН и обсудил с ним вопрос достижения мира на Донбассе.