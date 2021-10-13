США розслідують участь сімох американців у військових злочинах на Донбасі, — ЗМІ

Розслідування, зокрема, стосується можливих тортур і вбивств мирного населення під час бойових дій. У ньому фігурує затриманий в Україні Крейг Ленг.

Міністерство юстиції США і ФБР почали розслідування щодо сімох американців, включаючи Крейга Ленга, який воював на українській стороні проти російсько-окупаційних формувань, за підозрою в скоєнні військових злочинів на Донбасі. Про це повідомляє видання BuzzFeed News.

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Мін'юст вважає, що Ленг імовірно вбив кількох мирних жителів, а потім поховав їх тіла в безіменних могилах. Розслідування ведеться щодо 24-річного Далтона Кеннеді, 24-річного Девіда Клемана, 27-річного Квінна Рікерта, 30 річного Санті Піртла, 33-річного Браяна Боєнджера і 37-річного Девіда Плестера.

Журналісти стверджують, що Ленг, Рікерт і Піртл прибули в Україну і імовірно вступили до лав "Правого сектору" — добровольчої організації, яку видання називає "ультраправим угрупованням". Наразі відомо, що Ленг проживає з дружиною і дитиною в Києві. У серпні 2019 року його затримали українські прикордонники, а зараз він носить електронний браслет — Ленгу заборонено залишати країну, у той час як він бореться проти екстрадиції на батьківщину, де його звинувачують у вбивстві подружньої пари у Флориді. Сам Ленг причетність до злочину заперечує. Наразі українська влада не може розпочати процес екстрадиції до відповідного рішення Європейського суду з прав людини.

Відносно розслідування військових злочинів на Донбасі Мін'юст вважає, що американці "імовірно здійснювали або брали участь у тортурах, жорстокому і негуманному ставленні і вбивстві людей, які не брали активної участі (або припинили брати активну участь) у бойових діях, і навмисно завдавали тяжкої шкоди здоров'ю цих людей".

Видання також повідомило, що Ленг разом з Рікертом, Піртлом і двома австрійськими військовими створили групу Task Force Pluto ("Оперативний загін Плутон") під час бойових дій на Донбасі. За даними Мін'юсту, Рікерт повідомив ФБР про кілька епізодів, коли Ленг жорстоко поводився з людьми на сході України в кінці 2015 і у 2016 році.

За його словами, одного разу Ленг зловив у донбаському селі місцевого жителя, привів його на військову базу і "жорстоко бив та катував його", а "зрештою поцупив його з території бази і вбив". Рікерт стверджував, що в нього є відеозапис цієї та інших подій. Американець додав, що Ленг разом зі своїми прихильниками "неодноразово вбивали і катували" полонених, а після він закопував тіла своїх жертв неподалік від військової бази.

Крім цього, Рікерт повідомив, що в нього є відео того, як Ленг бив і топив жінку, а його напарник, австрієць Бенджамін Фішер, робив жертві уколи адреналіну, щоб вона не втрачала свідомості. Інший інцидент, згідно з даними журналістів, стосується побиття полоненого в душовій кабіні шкарпеткою, наповненою камінням. За словами Піртла, потерпілий імовірно воював на боці російсько-окупаційних військ. Американські слідчі могли отримати доступ до цих відео, пише BuzzFeed News.

Також Мін'юст США стверджує, що на думку американської влади, через деякий час, проведений у США, у 2017 році Ленг і Кеннеді повернулися в Україну, щоб "здійснити збройну атаку на український парламент". Кеннеді назвав ці звинувачення "маячнею".

Два інформовані джерела підтвердили виданню, що розслідування щодо катувань на Донбасі наразі триває, проте ніяких звинувачень поки висунуто не було.

Нагадаємо, раніше адвокат Ленга Дмитро Моргун заявляв, що Ленгу може загрожувати страта в разі екстрадиції з України в США.

Також Фокус писав, що Павлоградський міськрайонний суд засудив бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі до 13 років в'язниці за участь у війні на Донбасі на стороні проросійських бойовиків.