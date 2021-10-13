США расследуют участие семерых американцев в военных преступлениях на Донбассе, — СМИ

Расследование, в частности, касается возможных пыток и убийств мирного населения во время боевых действий. В нем фигурирует задержанный в Украине Крейг Лэнг.

Министерство юстиции США и ФБР начали расследование в отношении семерых американцев, включая воевавшего на украинской стороне против российско-оккупационных формирований Крейга Лэнга, по подозрению в совершении военных преступлений на Донбассе. Об этом сообщает издание BuzzFeed News.

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Минюст считает, что Лэнг предположительно убил несколько мирных жителей, а затем похоронил их тела в безымянных могилах. Расследование ведется в отношении 24-летнего Далтона Кеннеди, 24-летнего Дэвида Клемана, 27-летнего Куинна Рикерта, 30 летнего Санти Пиртла, 33-летнего Брайана Бойэнджера и 37-летнего Дэвида Плэстера.

Журналисты утверждают, что Лэнг, Рикерт и Пиртл прибыли в Украину и предположительно вступили в ряды "Правого сектора" — добровольческой организации, которую издание называет "ультраправой группировкой". На данный момент известно, что Лэнг проживает с супругой и ребенком в Киеве. В августе 2019 года его задержали украинские пограничники, а сейчас он носит электронный браслет — Лэнгу запрещено покидать страну, в то время как он борется против экстрадиции на родину, где его обвиняют в убийстве супружеской пары во Флориде. Сам Лэнг причастность к преступлению отрицает. На данный момент украинские власти не могут начать процесс экстрадиции до соответствующего решения Европейского суда по правам человека.

Касательно расследования военных преступлениях на Донбассе Минюст считает, что американцы "предположительно осуществляли или принимали участие в пытках, жестоком и негуманном обращении и убийстве людей, которые не принимали активного участия (или прекратили принимать активное участие) в боевых действиях, и намеренно причиняли тяжкий вред здоровью этих людей".

Издание также сообщило, что Лэнг вместе с Рикертом, Пиртлом и двумя австрийскими военными создали группу Task Force Pluto ("Оперативный отряд Плутон") во время боевых действий на Донбассе. По данным Минюста, Рикерт сообщил ФБР о нескольких эпизодах, когда Лэнг жестоко обращался с людьми на востоке Украины в конце 2015 и в 2016 году.

По его словам, однажды Лэнг поймал в донбасской деревне местного жителя, привел его на военную базу и "жестоко избивал и пытал его", а "в конце концов утащил его с территории базы и убил". Рикерт утверждал, что у него есть видеозапись этого и других происшествий. Американец добавил, что Лэнг вместе со своими сторонниками "неоднократно убивали и пытали" пленных, а после он закапывал тела своих жертв неподалеку от военной базы.

Помимо этого Рикерт сообщил, что у него есть видео того, как Лэнг избивал и топил женщину, а его напарник, австриец Бенджамин Фишер, делал жертве уколы адреналина, чтобы она не теряла сознание. Другой инцидент, согласно данным журналистов, касается избиения пленного в душевой кабине носком, наполненным камнями. По словам Пиртла, пострадавший предположительно сражался на стороне российско-оккупационных войск. Американские следователи могли получить доступ к этим видео, пишет BuzzFeed News.

Также Минюст США утверждает, что по мнению американских властей, спустя некоторое время, проведенное в США, в 2017 году Лэнг и Кеннеди вернулись в Украину, чтобы "осуществить вооруженную атаку на украинский парламент". Кеннеди назвал эти обвинения "бредом".

Два информированных источника подтвердили изданию, что расследование касательно пыток на Донбассе на данный момент продолжается, однако никаких обвинений пока выдвинуто не было.

Напомним, ранее адвокат Лэнга Дмитрий Моргун заявлял, что Лэнгу может грозить смертная казнь в случае экстрадиции из Украины в США.

Также Фокус писал, что Павлоградский горрайонный суд приговорил бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги к 13 годам тюрьмы за участие в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.