Місія ОБСЄ відновила роботу в Горлівці після блокування проросійськими бойовиками

Спостерігачам СММ вдалося провести патрулювання після того, як окупанти відкрили ворота у готелі, де розташована база місії.

У непідконтрольній українському уряду Горлівці Донецької області проросійські бойовики розблокували роботу спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, спостерігачі відновили патрулювання зі своєї бази. Про це йдеться в звіті місії, опублікованому у вівторок, 19 жовтня, на сайті організації.

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За даними СММ, вчора, 18 жовтня, о 15:40 спостерігачі помітили, що навісний замок і ланцюг, раніше прикріплені до автомобільних воріт патрульної бази місії в Горлівці, були зняті, а самі ворота — відкриті.

"Перед будівлею ППБ спостерігачі бачили раніше встановлений намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ покинула ППБ Місії для здійснення патрулювання і повернулася о 16:03", — повідомили в ОБСЄ.

Нагадаємо, 17 жовтня російсько-окупаційні формування заблокували всі виходи з готелю в Горлівці, де розташована передова патрульна база СММ ОБСЄ. Вони заявляли, що не дозволять спостерігачам покинути готель, поки не буде звільнений бойовик другого окупаційного армійського корпусу Андрій Косяк, затриманий Службою безпеки України в районі Золотого Луганської області 13 жовтня.

При собі у нього було знайдено посвідчення Спеціального центру контролю і координації припинення вогню (СЦКК) і вогнепальна зброя, яку заборонено мати при собі членам цієї організації.

Ватажок окупаційної адміністрації РФ у Луганській області Леонід Пасічник стверджував, що має намір припинити переговори в межах Мінського формату, поки українська сторона не звільнить Косяка.

За даними українських силовиків, затриманий проводив розвідку на колишніх позиціях Збройних сил України. Також він підозрюється у вбивстві, яке сталося в 2010 році.