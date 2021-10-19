Миссия ОБСЕ возобновила работу в Горловке после блокирования пророссийскими боевиками

Наблюдателям СММ удалось провести патрулирование после того, как оккупанты открыли ворота у гостиницы, где расположена база миссии.

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области пророссийские боевики разблокировали работу специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, наблюдатели возобновили патрулирование со своей базы. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном во вторник, 19 октября на сайте организации.

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По данным СММ, вчера, 18 октября, в 15:40 наблюдатели заметили, что навесной замок и цепь, ранее прикрепленные к автомобильным воротам патрульной базы миссии в Горловке, были сняты, а сами ворота — открыты.

"Перед зданием ППБ наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ покинула ППБ Миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03", — сообщили в ОБСЕ.

Напомним, 17 октября российско-оккупационные формирования заблокировали все выходы из гостиницы в Горловке, где расположена передовая патрульная база СММ ОБСЕ. Они заявляли, что не позволят наблюдателям покинуть гостиницу, пока не будет освобожден боевик второго оккупационного армейского корпуса Андрей Косяк, задержанный Службой безопасности Украины в районе Золотого Луганской области 13 октября.

При себе у него было обнаружено удостоверение Специального центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) и огнестрельное оружие, которое запрещено иметь при себе членам этой организации.

Главарь оккупационной администрации РФ в Луганской области Леонид Пасечник утверждал, что намерен прекратить переговоры в рамках Минского формата, пока украинская сторона не освободит Косяка.

По данным украинских силовиков, задержанный проводил разведку на бывших позициях Вооруженных сил Украины. Также он подозревается в убийстве, которое произошло в 2010 году.