Проєкт X-Ray. Кажани-бомбардувальники в секретній військовій програмі США

Військові приділяли проєкту X-Ray пильну увагу, називаючи кажанові бомби "найбільшою зброєю, коли-небудь скинутою з літака". Фокус дізнався, чим кажани з Національного парку "Карлсбадські печери" могли допомогти морській піхоті США у Другій світовій війні.

У липні 1945 року, ще до першого випробування атомної бомби на полігоні Триніті, в пустелі Нью-Мексико, проводилися випробування іншої секретної зброї. Проєкт X-Ray передбачав використання бразильських тадаридів з карлсбадської та інших печер у Техасі для створення "кажанових бомб".

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Фокус представляє вам переклад тексту авторства Тріш Лонг про вкрай дивну зброю, яку США намагалися створити відносно нещодавно.

Як кажани з Карлсбадських печер ледь не стали рекрутами під час Другої світової війни

Я знайшла дві згадки про випробування "кажанових бомб" з використанням розфарбованих макетів бомб над Ель-Пасо, але не виявила статей або репортажів про випробування того часу.

У цій статті з газети Carlsbad Current-Argus від 11 листопада 1968 року наводяться подробиці експерименту.

Кажани з Національного парку "Карлсбадські печери" ледь не допомогли морській піхоті США у Другій світовій війні.

Їм це не вдалося. Парування, сплячка в лотках для кубиків льоду і неправильне приземлення на землю завадили кажанам отримати історичну славу. Але в чому мала б полягати їхня допомога?

Через місяць після атаки Японії на Перл-Харбор зубний хірург з Пенсильванії, доктор Літл С. Адамс, запропонував президенту Франкліну Д. Рузвельту план зі знищення побудованих з дерева японських міст зграями кажанів, що несуть бомби.

Адамс вирішив, що до рукокрилих з карлсбадської та інших американських печер можна прив'язати запальні бомби і скинути їх на Японію.

Контейнери з кажанами скидали з бомбардувальників

Великі контейнери, наповнені кажанами, пропонувалося скидати на парашутах з високих бомбардувальників. Спускаючись до висоти приблизно 300 метрів, контейнери б відкривалися і випускали кажанів.

Кажани полетять вниз і заповзуть у затишні куточки будівель, де і вибухнуть їхні запальні бомби. Потім одночасно спалахнуть тисячі пожеж і обложене рукокрилими місто згорить дотла.

У пошуках кажанів Адамс виявив, що в карлсбадських печерах мешкає близько дев'яти мільйонів особин, причому пів мільйона з них — тільки в одній камері. А в печерах Ней штату Техас Адамс знайшов найбільшу колонію кажанів у країні — 20 мільйонів особин.

Хімічні війська і Національний комітет оборонних досліджень розробили дві бомби, що горять від чотирьох до шести хвилин кожна. Бомби мали кріпитися до висячої шкіри на грудях кажана за допомогою хірургічного затискача і мотузки.

Теоретично кажан повинен був приземлитися, перегризти мотузку, полетіти і залишити бомбу позаду.

[ + – ] Бомба-контейнер для кажанів

Кажани, охолоджені до 40 градусів

Для перевезення кажанів варто охолоджувати в лотках з кубиками льоду за температури 40 градусів, щоб викликати сплячку. На жаль, штучне охолодження було непростою справою, і після перших спроб кажани не прокинулись.

Інші проблеми були пов'язані з тим, що кажани не хотіли приземлятися або просто падали на землю. Під час одного з випробувань кажани підпалили підвіс і службову машину генерала, який приїхав подивитися на шоу. (В іншій статті мова йде про підпал генеральської машини під час випробувань у Каліфорнії).

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Найбільшою проблемою стало те, що самки вагітніли, а неспокійні самці не могли нормально харчуватися за такого стану справ. Тому кажанів можна було використовувати тільки в останні п'ять місяців року.

Повномасштабні випробування були заплановані на серпень 1944 року, і в разі успіху мали завершитися застосуванням кажанових бомб проти Японії.

Скасування проєкту X-Ray

Уряд згорнув створення кажанових бомб через неможливість використовувати рукокрилих цілий рік.

У статті Current-Argus від 23 березня 1982 року додані такі подробиці:

Бомби важили близько 300 грам і були здатні випускати 56-сантиметрове полум'я протягом 8 хвилин.

Незадовго до нападу японців на Перл-Харбор Адамс відвідав Карлсбадські печери. Там у нього і народилася ідея.

Сильні і потужні рукокрилі

Кажан дуже сильний і здатний переносити вдвічі більше за свою вагу. Від доглядача національного парку Адамс дізнався, що бразильський тадарид часто мешкає в будинках та інших будівлях, під мостами, а також у печерах.

Адамс переїхав у Карлсбад. Він обладнав свою лабораторію та офіс у допоміжному ангарі в аеропорту, який під час війни був військовим аеродромом.

Військові приділяли проєкту X-Ray пильну увагу, називаючи кажанові бомби "найбільшою зброєю, коли-небудь скинутою з літака".

Армія відправила групу фотографів на аеродром у Карлсбаді, де проводилися польові випробування. Сплячий "батальйон кажанів" зберігався в сухому льоду. Перед фотосесією рукокрилих витягли з холодильної камери, прив'язали до них справжні бомби і розмістили на сонці.

[ + – ] "Батальйон кажанів" у поданні художника

Вогонь і полум'я: чому закрився проєкт X-Ray

Виникли дві проблеми: кажани "відтанули" і полетіли, а військові забули відкріпити від них бомби.

Попри всі зусилля військових, кажанів зупинити не вдалося. Частина бази в Карлсбаді і будівля, де зберігалися записи Адамса, були знищені полум'ям у результаті вибухів кажанових бомб.

У жовтні 1944 року проєкт X-Ray був офіційно припинений військовим керівництвом у Вашингтоні.

Адамс припускав, що проєкт X-Ray закрився, оскільки атомну бомбу розробили раніше, ніж навчилися використовувати кажанів проти міст і фортифікацій противника.