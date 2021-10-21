Проект X-Ray. Летучие мыши-бомбардировщики в секретной военной программе США

Военные уделяли проекту X-Ray пристальное внимание, называя мышиные бомбы "величайшим оружием, когда-либо сброшенным с самолета". Фокус узнал, чем летучие мыши из Национального парка "Карлсбадские пещеры" могли помочь морской пехоте США во Второй мировой войне.

В июле 1945 года, еще до первого испытания атомной бомбы на полигоне Тринити, в пустыне Нью-Мексико проводились испытания другого секретного оружия. Проект X-Ray предусматривал использование бразильских складчатогубов из Карлсбадских и других пещер в Техасе для создания "мышиных бомб".

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Фокус представляет вам перевод текста авторства Триш Лонг о крайне странном оружии, которое США пытались создать в относительно недавнем прошлом.

Как летучие мыши из Карлсбадских пещер чуть не стали рекрутами во время Второй мировой войны

Я нашла два упоминания об испытаниях "мышиных бомб" с использованием раскрашенных макетов бомб над Эль-Пасо, но не обнаружила статей или репортажей об испытаниях того времени.

В этой статье из газеты Carlsbad Current-Argus от 11 ноября 1968 года приводятся подробности эксперимента.

Летучие мыши из Национального парка "Карлсбадские пещеры" чуть было не помогли морской пехоте США во Второй мировой войне.

Им это не удалось. Спаривание, спячка в лотках для кубиков льда и неправильное приземление на землю помешали летучим мышам стяжать историческую славу. Но в чем должна была заключаться их помощь?

Через месяц после атаки Японии на Перл-Харбор зубной хирург из Пенсильвании, доктор Литл С. Адамс, предложил президенту Франклину Д. Рузвельту план по уничтожению построенных из дерева японских городов стаями летучих мышей, несущих бомбы.

Адамс решил, что к рукокрылым из Карлсбадских и других американских пещер можно привязать зажигательные бомбы и сбросить их на Японию.

Контейнеры с летучими мышами сбрасывали с бомбардировщиков

Большие контейнеры, наполненные летучими мышами, предлагалось сбрасывать на парашютах с высоко летящих бомбардировщиков. Спускаясь до высоты примерно в 300 метров, контейнеры бы открывались и выпускали летучих мышей.

Летучие мыши полетят вниз и заползут в укромные уголки зданий, где и взорвутся их зажигательные бомбы. Затем одновременно вспыхнут тысячи пожаров, и осажденный рукокрылыми город сгорит дотла.

В поисках летучих мышей Адамс обнаружил, что в Карлсбадских пещерах обитает около девяти миллионов особей, причем полмиллиона из них – только в одной камере. А в пещерах Ней штата Техас Адамс нашел самую большую колонию летучих мышей в стране – 20 миллионов особей.

Химические войска и Национальный комитет оборонных исследований разработали две бомбы, горящие от четырех до шести минут каждая. Бомбы должны были крепиться к висящей коже на груди летучей мыши с помощью хирургического зажима и веревки.

Теоретически летучая мышь должна была приземлиться, перегрызть веревку, улететь и оставить бомбу позади.

[ + – ] Бомба-контейнер для летучих мышей

Летучие мыши, охлажденные до 40 градусов

Для перевозки летучих мышей следовало охлаждать в лотках с кубиками льда при температуре 40 градусов, чтобы вызвать спячку. К сожалению, искусственное охлаждение было непростым делом, и после первых попыток летучие мыши не проснулись.

Другие проблемы были связаны с тем, что летучие мыши не хотели приземляться или просто падали на землю. Во время одного из испытаний летучие мыши подожгли подвес и служебную машину генерала, который приехал посмотреть на шоу. (В другой статье речь идет о поджоге генеральской машины во время испытаний в Калифорнии).

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Самой большой проблемой стало то, что самки беременели, а беспокойные самцы не могли нормально питаться при таком положении дел. Поэтому летучих мышей можно было использовать только в последние пять месяцев года.

Полномасштабные испытания были запланированы на август 1944 года и в случае успеха должны были завершиться применением мышиных бомб против Японии.

Отмена проекта X-Ray

Правительство свернуло создание мышиных бомб из-за невозможности использовать рукокрылых круглый год.

В статье Current-Argus от 23 марта 1982 года добавлены следующие подробности:

Бомбы весили около 300 грамм и были способны испускать 56-сантиметровое пламя в течение 8 минут.

Незадолго до нападения японцев на Перл-Харбор Адамс посетил Карлсбадские пещеры. Там у него и родилась идея.

Сильные и мощные рукокрылые

Летучая мышь очень сильна и способна переносить вдвое больше своего веса. От смотрителя национального парка Адамс узнал, что бразильский складчатогуб часто обитает в домах и других зданиях, под мостами, а также в пещерах.

Адамс переехал в Карлсбад. Он оборудовал свою лабораторию и офис во вспомогательном ангаре в аэропорту, который во время войны был военным аэродромом.

Военные уделяли проекту X-Ray пристальное внимание, называя мышиные бомбы "величайшим оружием, когда-либо сброшенным с самолета".

Армия отправила группу фотографов на аэродром в Карлсбаде, где проводились полевые испытания. Спящий "батальон летучих мышей" хранился в сухом льду. Перед фотосессией рукокрылых извлекли из холодильной камеры, привязали к ним настоящие бомбы и разместили на солнце.

[ + – ] "Батальон летучих мышей" в представлении художника

Огонь и пламя: почему закрылся проект X-Ray

Возникли две проблемы: летучие мыши "оттаяли" и улетели, а военные забыли открепить от них бомбы.

Несмотря на все усилия военных, летучих мышей остановить не удалось. Часть базы в Карлсбаде и здание, где хранились записи Адамса, были уничтожены пламенем в результате взрывов мышиных бомб.

В октябре 1944 года проект X-Ray был официально прекращен военным руководством в Вашингтоне.

Адамс предполагал, что проект X-Ray закрылся, поскольку атомную бомбу разработали раньше, чем научились использовать летучих мышей против городов и фортификаций противника.