Був на фронті з перших років війни. Стало відоме ім'я загиблого бійця на Донбасі (фото)
Сергій Єлісєєв отримав смертельне поранення під час обстрілу окупантів 2 листопада. Це перший загиблий в останньому місяці осені.
2 листопада у зоні проведення ООС отримав поранення, несумісне із життям військовий зі 128 гірничо-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлісєєв. Про це повідомляє пресслужба бригади.
Повідомляється, що боєць зазнав поранення під час обстрілу збройних формувань РФ. Військовослужбовець родом із Дніпра. На фронті перебував із перших років війни.
У загиблого залишилася дружина та син.
"Він був чесною, відкритою і життєрадісною людиною. Захищав рідну землю в лавах Збройних Сил із перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина та син. Агресивні дії окупантів стали причиною загибелі справжнього патріота, якому було не байдуже на долю власної країни", — зазначають у бригаді.
У листопаді 2021 року в російсько-українській війні загинув один український військовий (за посиланням деталі смерті):
- Сергій Єлісєєв (дата народження не вказується) — загинув 2 листопада.
Нагадаємо, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Романенко заявив, що якщо Путін вирішить вводити війська в Україну, то тут на них чекатиме "кривава лазня".
За інформацією Міноборони біля українських кордонів перебуває майже 90 тисяч російських військових.