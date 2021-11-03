Був на фронті з перших років війни. Стало відоме ім'я загиблого бійця на Донбасі (фото)

Сергій Єлісєєв отримав смертельне поранення під час обстрілу окупантів 2 листопада. Це перший загиблий в останньому місяці осені.

2 листопада у зоні проведення ООС отримав поранення, несумісне із життям військовий зі 128 гірничо-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлісєєв. Про це повідомляє пресслужба бригади.

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Повідомляється, що боєць зазнав поранення під час обстрілу збройних формувань РФ. Військовослужбовець родом із Дніпра. На фронті перебував із перших років війни.

У загиблого залишилася дружина та син.

"Він був чесною, відкритою і життєрадісною людиною. Захищав рідну землю в лавах Збройних Сил із перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина та син. Агресивні дії окупантів стали причиною загибелі справжнього патріота, якому було не байдуже на долю власної країни", — зазначають у бригаді.

У листопаді 2021 року в російсько-українській війні загинув один український військовий (за посиланням деталі смерті):

Сергій Єлісєєв (дата народження не вказується) — загинув 2 листопада.

Нагадаємо, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Романенко заявив, що якщо Путін вирішить вводити війська в Україну, то тут на них чекатиме "кривава лазня".

За інформацією Міноборони біля українських кордонів перебуває майже 90 тисяч російських військових.