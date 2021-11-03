Был на фронте с первых лет войны. Стало известно имя погибшего бойца на Донбассе (фото)

Сергей Елисеев получил смертельное ранение во время обстрела оккупантов 2 ноября. Это первый погибший в крайнем месяце осени.

2 ноября в зоне проведения ООС получил ранение, несовместимое с жизнью военный из 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады Сергей Елисеев. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Сообщается, что боец получил ранение во время обстрела вооруженных формирований РФ. Военнослужащий родом из Днепра. На фронте находился с первых лет войны.

У погибшего осталась жена и сын.

"Он был честным, открытым и жизнерадостным человеком. Защищал родную землю в рядах Вооруженных Сил с первых лет войны. Без Сергея сами остались жена и сын. Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому было не безразлично судьбу собственной страны", — указывают в бригаде.

В ноябре 2021 года в российско-украинской войне погиб один украинский военный (по ссылкам детали смерти):

Сергей Елисеев (дата рождения не указывается) — погиб 2 ноября.

Напомним, экс-замначальника Генштаба ВСУ Романенко заявил, что если Путин решит вводить войска в Украину, то тут их будет ждать "кровавая баня".

По информации Минобороны возле украинских границ находится около 90 тысяч российских военных.