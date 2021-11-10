У зоні ООС загинула 24-річна військовослужбовиця Тетяна Алхімова (фото)

Загибла служила у 57 бригаді імені Костя Гордієнка. При цьому про її смерть не повідомлялося у штабі Об'єднаних сил.

Під час виконання бойового завдання у районі проведення ООС на Луганщині загинула військовослужбовиця із 57 бригади імені Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Про це повідомляється на сторінці Олешківської територіальної громади у Facebook.

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Як зазначається у публікації, Тетяна Алхімова народилася 1997 року в селі Козачі Табори (Херсонська область). У 2019 році вона здобувала вищу освіту в Херсонському держуніверситеті та була призвана на військову службу.

Була командиром відділення безпілотників взводу БПЛА розвідроду 57-ї бригади. 6 листопада під час виконання бойового завдання в зоні ООС отримала кульове поранення, яке виявилося несумісним із життям.

"Ми втратили відважну землячку, а Україна – свою захисницю – патріотку. Саме завдяки таким мужнім українським воїнам більша частина населення нашої країни має мирне небо та тверду віру у перемогу над ворогом, їм ми завдячуємо своїм життям", – зазначається у повідомленні.

Прощання з воїном відбулося сьогодні у Козачих Таборах. Її поховали на цвинтарі у Новій Каховці на Алеї Слави.

Додамо, що у зведеннях штабу ООС за 6 листопада зазначається, що за добу не було втрат серед українських військовослужбовців.

[ + – ] Зведення ООС за 6 листопада

У листопаді 2021 року у російсько-українській війні загинули троє українських військових (за посиланням деталі смерті):

Сергій Єлісєєв (дата народження не вказується) — загинув 2 листопада; Тетяна Алхімова (1997 року народження) — загинула 6 листопада Віталій Павлисько (29.11.1973) — загинув 7 листопада.

Нагадаємо, 7 листопада окупанти поранили двох та вбили одного українського воїна. Також повідомлялося, що ОБСЄ вперше зафіксувало в окупантів РСЗВ "Град-К", що перебуває на озброєнні РФ.