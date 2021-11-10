В зоне ООС погибла 24-летняя военнослужащая Татьяна Алхимова (фото)

Погибшая служила в 57 бригаде имени Костя Гордиенко. При этом о ее смерти не сообщалось в штабе Объединенных сил.

Во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС на Луганщине погибла военнослужащая из 57 бригады имени Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Об этом сообщается на странице Олешковской территориальной громады в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как указывается в публикации, Татьяна Алхимова родилась в 1997 году в селе Козачьи Лагери (Херсонская область). В 2019 году она получала высшее образование в Херсонском госуниверситете и была призвана на военную службу.

Была командиром отделения беспилотников взвода БПЛА разведроды 57-й бригады. 6 ноября во время выполнения боевого задания в зоне ООС получила пулевое ранение, которое оказалось несовместимое с жизнью.

"Мы потеряли отважную землячку, а Украина – свою защитницу – патриота. Именно благодаря таким мужественным украинским воинам большая часть населения нашей страны имеет мирное небо и твердую веру в победу над врагом, им мы обязаны своей жизнью", — указывается в сообщении.

Прощание с воином состоялось сегодня, в Козачьих Лагерях. Ее похоронили на кладбище в Новой Каховке на Алее Славы.

Добавим, что в сводках штаба ООС за 6 ноября указывается, что за сутки не было потерь среди украинских военнослужащих.

[ + – ] Сводки ООС за 6 ноября

В ноябре 2021 года в российско-украинской войне погибли трое украинских военных (по ссылкам детали смерти):

Сергей Елисеев (дата рождения не указывается) — погиб 2 ноября; Татьяна Алхимова (1997 года рождения) — погибла 6 ноября Виталий Павлысько (29.11.1973) — погиб 7 ноября.

Напомним, 7 ноября оккупанты ранили двоих и убили одного украинского воина. Также сообщалось, что ОБСЕ впервые зафиксировало у оккупантов РСЗО "Град-К", состоящий на вооружении у РФ.