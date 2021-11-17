Минулої доби окупаційні формування РФ 13 разів порушили "тишу" та запускали БПЛА, — ООС

Окупаційні війська РФ продовжують застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Російські окупаційні війська на Донбасі протягом минулої доби 13 разів порушували режим припинення вогню та запустили безпілотник. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

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У повідомленні йдеться, що збройні формування РФ продовжують порушувати домовленості тристоронньої контактної групи. Так, за минулу добу було зафіксовано 13 випадків порушення режиму "тиші" із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Зокрема повідомляється, що в напрямках Мар'їнки, Причепилівки, Новотошківського та Травневого противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів і різних систем гранатометів.

Позиції Новозванівки, Невельського та Новоолександрівки були обстріляні з мінометів 120 мм калібру й артилерії калібру 122 мм.

Біля Попасної та в напрямку Пісків противник використовував міномети 82 мм калібру, а також протитанкові гранатомети та різну стрілецьку зброю.

Крім того, на території Луганської області був зафіксований політ російського БПЛА, імовірно, типу "Орлан-10", який перетнув лінію зіткнення.

Унаслідок дій із боку окупантів отримав поранення один військовослужбовець ООС. Його стан оцінюють як задовільний.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ за допомогою засобів радіоелектронної боротьби збили російський безпілотник "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування на Донеччині. Після цього в шатбі ООС заявили, що збитий БПЛА є "беззаперечним доказом присутності російських військ, озброєння та техніки на території України".