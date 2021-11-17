За минувшие сутки оккупационные формирования РФ 13 раз нарушили "тишину" и запускали БПЛА, — ООС

Оккупационные войска РФ продолжают применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Российские оккупационные войска на Донбассе в течение прошедших суток 13 раз нарушали режим прекращения огня и запустили беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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В сообщении говорится, что вооруженные формирования РФ продолжают нарушать договоренности Трехсторонней контактной группы. Так за минувшие сутки было зафиксировано 13 случаев нарушения режима "тишины" с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

В частности сообщается, что в направлениях Марьинки, Прицепыловки, Новотошкивского и Майского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и различных систем гранатометов.

Позиции Новозвановки, Невельского и Новоалександровки были обстреляны из минометов 120 мм калибра и артиллерии калибра 122 мм.

Возле Попасной и в направлении Песков противник использовал минометы 82 мм калибра, а также противотанковые гранатометы и различное стрелковое оружие.

Кроме того на территории Луганской области был зафиксирован полет российского БПЛА, предположительно типа "Орлан-10, который пересек линию столкновения.

В результате действий со стороны оккупантов получил ранение один военнослужащий ООС. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили российский беспилотник "Орлан-10", который пересек линию разграничения в Донецкой области. После этого в шатбе ООС заявили, что сбитый БПЛА является "безоговорочным доказательством присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины".