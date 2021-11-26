Суперсмертоносна. У США продовжують тестувати ракету для стелс-винищувачів AIМ-260 (фото)

Нова ракета має стати конкурентом для китайських і російських аналогів. Вона буде здатна збивати будь-яку аеродинамічну ціль.

Американська компанія Lockheed Martin продовжує тестувати тактичну ракету AIM-260, яка має з'явитися на озброєнні армії вже наступного року. Про це повідомляє National Interest.

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Ракета класу "повітря-повітря" цього року вже запускалася майже тридцять разів. За словами Томаса Ньюдіка, ВПС США були зайняті польотами з повномасштабної повітряної цілі, якою був цілий флот із дронів QF-16. Встановлюватимуть нову ракету на винищувачі F-22, F-34, F/A-18E/F.

"Флот складається з винищувачів F-16, переобладнаних у безпілотні літальні апарати і використовуваних як цілі, а також як пілотовані випробувальні засоби для польотів із приладами переслідування і дальності", — заявив Ньюдік.

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Очікується, що AIM-260 замінить собою AIM-120, а також конкуруватиме з Китаєм і Росією. У США визнали, що китайська ракета PL-15 стала важливим чинником розширення програми AIM-260. Дальність польоту американської ракети має становити понад 200 км.

Ракета повинна перехоплювати будь-які аеродинамічні цілі, здатні з'явитися в повітряному просторі, що захищається, — від літаків і вертольотів до крилатих ракет та інших засобів ураження.

Розмір ракети залишаться таким же, що й в AIM-120, що дозволить їх встановлювати на стелс-винищувачі. Для того, щоб збільшити дальність польоту ракети, необхідне використання іншого силового агрегату, який може бути поєднаний з мініатюризацією інших компонентів.

Нагадаємо, винищувач F-35 озброїть новою розумною авіабомбою StormBreaker, яка здатна в автономному режимі знаходити та знищувати цілі.

Раніше у США випробували двотонну авіабомбу для знищення бункерів GBU-72.