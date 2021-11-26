Суперсмертоносная. В США продолжают тестировать ракету для стелс-истребителей AIМ-260 (фото)

Новая ракета должна стать конкурентом для китайских и российских аналогов. Она будет способна сбивать любую аэродинамическую цель.

Американская компания Lockheed Martin продолжают тестировать тактическую ракету AIM-260, которая должна появиться на вооружении армии уже в следующем году. Об этом сообщает National Interest.

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Ракета класса "воздух-воздух" в этом году уже запускалась около тридцати раз. По словам Томаса Ньюдика, ВВС США были заняты полетами по полномасштабной воздушной цели, в качестве которой выступал целый флот из дронов QF-16. Устанавливать новую ракету будут на истребители F-22, F-34, F/A-18E/F.

"Флот состоит из истребителей F-16, переоборудованных в беспилотные летательные аппараты и используемых в качестве целей, а также в качестве пилотируемых испытательных средств для полетов с приборами преследования и дальности", — заявил Ньюдик.

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Ожидается, что AIM-260 заменит собой AIM-120, а также будет конкурировать с Китаем и Россией. В США признали, что китайская ракета PL-15 стала важным фактором для расширения программы AIM-260. Дальность полета американской ракеты должна составить свыше 200 км.

Ракета должна перехватывать любые аэродинамические цели, способные появиться в защищаемом воздушном пространстве – от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и других средств поражения.

Размер ракеты останутся такими же, что и у AIM-120, что позволит их устанавливать на такие же стелс-истребители. Для того чтобы увеличить дальность полета ракеты, необходимо использование другого силового агрегата, который может быть объединен с миниатюризацией других компонентов.

Напомним, истребитель F-35 вооружат новой умной авиабомбой StormBreaker, которая способна в автономном режиме находить и уничтожать цели.

Ранее в США испытали двухтонную авиабомбу для уничтожения бункеров GBU-72.