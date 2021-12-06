СБУ шукає жертв "головного ката" донецької катівні бойовиків "Ізоляція"

Силовики просять усіх, хто був у полоні в бойовиків на території незаконної в'язниці та постраждав від дій Дениса "Палича" Куликовського, зв'язатися з ними по телефону.

Служба безпеки України шукає свідків тортур та інших злочинів, скоєних керівником в'язниці проросійських бойовиків "Ізоляція" в Донецьку Дениса "Палича" Куликовського, затриманого силовиками в листопаді цього року. Про це в понеділок, 6 листопада, повідомляє пресслужба відомства.

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Так, СБУ звернулася до людей, які постраждали від дій Куликовського під час незаконного утримання в катівні "Ізоляція", а також до свідків злочинів, скоєних на її території. Служба просить цих осіб зв'язатися з нею за телефонами (044) 255-50-69, (093) 458-06-77 (за допомогою месенджерів WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

Розслідування в провадженні щодо Куликовського триває. Йому повідомили про підозру за чотирма статтями:

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі або терористичній організації),

ч. 1 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих чи збройних формуваннях),

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб),

ч. 2 ст. 149 (отримання та приховування людини з метою експлуатації з використанням примусу та іншої залежності потерпілого, вчинене стосовно кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді арешту без альтернативи внесення застави. Максимальний термін позбавлення волі, який загрожує Паличу наразі, — 12 років.

Нагадаємо, 9 листопада журналіст і колишній полонений "Ізоляції" Станіслав Асєєв повідомив про затримання "головного ката" незаконної в'язниці Дениса "Палича" Куликовського. Пізніше цю інформацію підтвердила СБУ. До війни на Донбасі підозрюваний жив у Кураховому на Донеччині, де працював у місцях позбавлення волі. У 2014 році він приєднався до бойовиків, а керівником катівні чоловіка призначили у 2015 році. До 2018 року він багато разів катував і ґвалтував ув'язнених. Колишні полонені описують "Палича" як "садиста-психопата", який "не відчував жодного співчуття до людей". За приблизними підрахунками,через цю в'язницю пройшли 3500 осіб, із них 1600 – цивільні.

"Палич" під час суду щодо обрання йому запобіжного заходу повідомив, що жив у Києві з 2019 року. За словами Асєєва, з керівником тортури співпрацювали українські спецслужби.