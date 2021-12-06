СБУ ищет жертв "главного палача" донецкой пыточной боевиков "Изоляция"

Силовики просят всех, кто был в плену у боевиков на территории незаконной тюрьмы и пострадал от действий Дениса "Палыча" Куликовского, связаться с ними по телефону.

Служба безопасности Украины ищет свидетелей пыток и других преступлений, совершенных руководителем тюрьмы пророссийских боевиков "Изоляция" в Донецке Дениса "Палыча" Куликовского, задержанного силовиками в ноябре этого года. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, СБУ обратилась к людям, которые пострадали от действий Куликовского во время незаконного содержания в пыточной "Изоляция", а также к свидетелям преступлений, совершенных на ее территории. Служба просит этих лиц связаться с ней по телефонам (044) 255-50-69, (093) 458-06-77 (при помощи мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

Расследование в производстве в отношении Куликовского продолжается. Ему сообщили о подозрении по четырем статьям:

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

ч. 1 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях),

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц),

ч. 2 ст. 149 (получение и укрывательство человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста без альтернативы внесения залога. Максимальный срок лишения свободы, который грозит "Палычу" на данный момент — 12 лет.

Напомним, 9 ноября журналист и бывший пленный "Изоляции" Станислав Асеев сообщил о задержании "главного палача" незаконной тюрьмы Дениса "Палыча" Куликовского. Позднее эту информацию подтвердила СБУ. До войны на Донбассе подозреваемый жил в Курахово Донецкой области, где работал в местах лишения свободы. В 2014 году он примкнул к боевикам, а руководителем пыточной мужчину назначили в 2015 году. До 2018 года он многократно пытал и насиловал заключенных. Бывшие пленные описывают "Палыча" как "садиста-психопата", который "не испытывал никакого сострадания к людям". По приблизительным подсчетам, через эту тюрьму прошли 3500 человек, из них 1600 – гражданские.

"Палыч" во время суда по избранию ему меры пресечения сообщил, что жил в Киеве с 2019 года. По словам Асеева, с руководителем пыточной сотрудничали украинские спецслужбы.