Київська бригада тероборони отримала перше приміщення під постійну базу (фото)
У планах зробити так, щоб кожен батальйон територіальної оборони столиці отримав своє приміщення, на черзі ще 4 райони.
112 окрема бригада територіальної оборони отримала перше приміщення під пункт постійного розміщення. Про це повідомляється на сторінці ТрО у Facebook.
Згідно з планом КМДА, кожен батальйон має отримати свій пункт постійної дислокації. Він призначатиметься для штабу батальйону, рекрутингового центру, а також для навчальних класів.
Перше приміщення площею 150 квадратних метрів отримав в. о. командира 112 бригади. На черзі такі райони:
- Подільський;
- Шевченківський;
- Оболонський;
- Голосіївський.
Як стверджує співробітник департаменту муніципальної безпеки КМДА Павло Щибря, у всіх цих районах вже оформлюються і розглядаються необхідні документи.
Отримана будівля в Дарницькому районі потребує ремонту й оснащення, яке незабаром розпочнеться. Пошук вільних приміщень проводиться Департаментом і теробороною постійно.
Повідомляється, що Департамент із муніципальної безпеки укладає договори й оплачує оренду для територіальної оборони, але надалі контракти переукладатимуть на Міністерство оборони.Важливо
"Вважаю, що перш за все варто організувати класи з медичної, інженерної та мінно-вибухової підготовки. Саме мінно-вибухові пристрої становлять сьогодні одну з найбільших загроз на передовій. Тому якщо є люди, які мають відповідні знання і досвід, готові приходити, пропонувати свої програми підготовки, проводити заняття або можуть допомогти у відповідному устаткуванні для занять, скажімо, аптечки або навчальні макети, ми всіх запрошуємо", — заявив заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Михайло Щербина.
Нагадаємо, через постійну загрозу РФ у Києві перевіряють бомбосховища та проводять тренування тероборони.