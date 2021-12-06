Київська бригада тероборони отримала перше приміщення під постійну базу (фото)

У планах зробити так, щоб кожен батальйон територіальної оборони столиці отримав своє приміщення, на черзі ще 4 райони.

112 окрема бригада територіальної оборони отримала перше приміщення під пункт постійного розміщення. Про це повідомляється на сторінці ТрО у Facebook.

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Згідно з планом КМДА, кожен батальйон має отримати свій пункт постійної дислокації. Він призначатиметься для штабу батальйону, рекрутингового центру, а також для навчальних класів.

Перше приміщення площею 150 квадратних метрів отримав в. о. командира 112 бригади. На черзі такі райони:

Подільський;

Шевченківський;

Оболонський;

Голосіївський.

Як стверджує співробітник департаменту муніципальної безпеки КМДА Павло Щибря, у всіх цих районах вже оформлюються і розглядаються необхідні документи.

[ + – ] У приміщенні незабаром зроблять ремонт Фото: КГГА

Отримана будівля в Дарницькому районі потребує ремонту й оснащення, яке незабаром розпочнеться. Пошук вільних приміщень проводиться Департаментом і теробороною постійно.

Фото: КГГА

Повідомляється, що Департамент із муніципальної безпеки укладає договори й оплачує оренду для територіальної оборони, але надалі контракти переукладатимуть на Міністерство оборони.

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"Вважаю, що перш за все варто організувати класи з медичної, інженерної та мінно-вибухової підготовки. Саме мінно-вибухові пристрої становлять сьогодні одну з найбільших загроз на передовій. Тому якщо є люди, які мають відповідні знання і досвід, готові приходити, пропонувати свої програми підготовки, проводити заняття або можуть допомогти у відповідному устаткуванні для занять, скажімо, аптечки або навчальні макети, ми всіх запрошуємо", — заявив заступник директора Департаменту муніципальної безпеки Михайло Щербина.

Нагадаємо, через постійну загрозу РФ у Києві перевіряють бомбосховища та проводять тренування тероборони.