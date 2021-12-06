Киевская бригада теробороны получила первое помещение под постоянную базу (фото)

В планах сделать так, чтобы каждый батальон территориальной обороны столицы получил свое помещение, на очереди еще 4 района.

112 отдельная бригада территориальной обороны получила первое помещение под пункт постоянного размещения. Об этом сообщается на странице ТрО в Facebook.

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Согласно плану КГГА, каждый батальон должен получить свой пункт постоянной дислокации. Он будет предназначаться для штаба батальона, рекрутингового центра, а также для учебных классов.

Первое помещение площадью 150 квадратных метров получил и.о. командира 112 бригады. На очереди следующие районы:

Подольский

Шевченковский

Оболонский

Голосеевский

Как утверждает сотрудник департамента муниципальной безопасности КГГА Павел Щибря, во всех этих районах уже оформляются и рассматриваются необходимые документы.

[ + – ] В помещении в скором времени сделают ремонт Фото: КГГА

Полученное здание в Дарницком районе нуждается в ремонте и оснащении, который в скором времени начнется. Поиск свободных помещений проводится Департаментом и теробороной постоянно.

Фото: КГГА

Сообщается, что Департамент по муниципальной безопасности заключает договора и оплачивает аренду для территориальной обороны, но в дальнейшем контракты будут перезаключать на Министерство обороны.

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"Считаю, что, прежде всего, следует организовать классы по медицинской, инженерной и минно-взрывной подготовке. Именно минно-взрывные устройства составляют сегодня одну из самых больших угроз на передовой. Поэтому если есть люди, которые имеют соответствующие знания и опыт, готовы приходить, предлагать свои программы подготовки, проводить занятия или могут оказать помощь в соответствующем оборудовании для занятий, скажем, аптечки или учебные макеты, мы всех приглашаем", — заявил замдиректора Департамента муниципальной безопасности Михаил Щербина.

Напомним, из-за постоянной угрозы РФ, в Киеве проверяют бомбоубежища, и проводят тренировки теробороны.