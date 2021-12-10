Україна закупила антидронові рушниці для боротьби з російськими БПЛА, — Резніков

Перша партія дронів надійде до країни вже до кінця року, їх придбали через натівське закупівельне агентство NSPA.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Міноборони закупило в НАТО антидронові рушниці для боротьби з російськими безпілотниками. Про це він повідомив в ефірі "Право на владу".

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Міністерство оборони придбало партію антидронових рушниць у Литви через натівську систему закупівель NSPA. До кінця року Україна отримає перші десять антидронових пристроїв.

Резніков також додав, що в планах у Міноборони створити аналог закупівельного агентства NSPA: одне займатиметься озброєнням, а друге — тиловими речами. Також із деяких державних закупівель знімуть гриф секретності, але для цього потрібно провести додаткові консультації.

Зазначимо, що в Україні вже є на озброєнні антидронові гармати, які використовують на фронті в зоні ООС. Принцип дії рушниці: оператор бере на приціл БПЛА. Потім рушниця передає електромагнітний імпульс, який блокує сигнал оператора дрону. Безпілотник або падає, або повертається до місця, звідки його запустили.

Усього на озброєнні ЗСУ є 37 рушниць AEDM4S.

Нагадаємо, у жовтні Фокус повідомляв, що курсанти ЗСУ провели навчання з антидроновими рушницями, серед яких були й українські розробки.