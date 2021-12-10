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Україна закупила антидронові рушниці для боротьби з російськими БПЛА, — Резніков

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закупівлі антидронових рушниць
Фото: скриншот | Антидронові рушниці вже перебувають на озброєнні ЗСУ

Перша партія дронів надійде до країни вже до кінця року, їх придбали через натівське закупівельне агентство NSPA.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Міноборони закупило в НАТО антидронові рушниці для боротьби з російськими безпілотниками. Про це він повідомив в ефірі "Право на владу".

Міністерство оборони придбало партію антидронових рушниць у Литви через натівську систему закупівель NSPA. До кінця року Україна отримає перші десять антидронових пристроїв.

Резніков також додав, що в планах у Міноборони створити аналог закупівельного агентства NSPA: одне займатиметься озброєнням, а друге — тиловими речами. Також із деяких державних закупівель знімуть гриф секретності, але для цього потрібно провести додаткові консультації.

Зазначимо, що в Україні вже є на озброєнні антидронові гармати, які використовують на фронті в зоні ООС. Принцип дії рушниці: оператор бере на приціл БПЛА. Потім рушниця передає електромагнітний імпульс, який блокує сигнал оператора дрону. Безпілотник або падає, або повертається до місця, звідки його запустили.

Усього на озброєнні ЗСУ є 37 рушниць AEDM4S.

Нагадаємо, у жовтні Фокус повідомляв, що курсанти ЗСУ провели навчання з антидроновими рушницями, серед яких були й українські розробки.