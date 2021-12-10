Украина закупила антидроновые ружья для борьбы с российскими БПЛА, - Резников

Первая партия ружей поступит в страну уже до конца года, их приобрели через натовское закупочное агентство NSPA.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Минобороны закупило у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом он сообщил в эфире "Право на власть".

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Министерство обороны приобрело партию антидроновых ружей у Литвы через натовскую систему закупок NSPA. До конца года Украина получит первые десять антидроновые устройства.

Резников также добавил, что в планах у Минобороны создать аналог закупочного агентства NSPA: одно будет заниматься вооружением, а второе — тыловыми вещами. Также с некоторых государственных закупок снимут гриф секретности, но для этого нужно провести дополнительные консультации.

Отметим, что в Украине уже есть на вооружении антидроновые ружья, которые используются на фронте в зоне ООС. Принцип действия ружья: оператор берет на прицел БПЛА. Потом ружье передает электромагнитный импульс, который блокирует сигнал оператора дрона. Беспилотник либо падает, либо возвращается в место, откуда его запустили.

Всего на вооружении ВСУ есть 37 ружей EDM4S-UA.

Напомним, в октябре Фокус сообщал, что курсанты ВСУ провели учения с антидроновыми ружьями, среди которых были и украинские разработки.