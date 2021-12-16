У Китаї показали тренування спецназу з підводною стріляниною та електросапами (відео)

Загалом до навчань залучили 13 бійців, які отримали завдання потай дістатися річкою у вказаний район для знищення умовного супротивника.

Військові з 75 бригади Сил спеціальних операцій НВАК показали відео своїх тренувань у межах бойової підготовки. Ролик опублікував канал China3army.

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Повідомляється, що Командування 75-ї армії сухопутних військ Південного командування організувало підготовку бійців спецназу. Загалом до навчань залучили 13 бійців, які отримали завдання потай дістатися по річці у вказаний район для знищення умовного супротивника.

Для пересування річкою військові використовували електричні сапи. Після прибуття до зазначеного району спецназівці занурилися під воду в спеціальних гідрокостюмах. Температура води була на рівні 5 градусів за Цельсієм.

Видимість під водою становить менше 7 метрів. Військові мали за таких умов знайти підводні цілі та відкрити вогонь по них. Стрільба велася з 5,8-мм пістолета QSS-05 та 5,9-мм автомата QBS-06. Після знищення цілей бійці ССО зайняли берег.

Нагадаємо, у Китаї відпрацювали блокаду Тайваню бомбардувальниками. Літаки скидали бомби та встановлювали міни по цілях у складних погодних умовах. При цьому, згідно з звітами Міноборони Тайваню, вторгнення Китаю буде вкрай складним через постачання військ через Тайванську протоку.