В Китае показали тренировку спецназа с подводной стрельбой и электро сапами (видео)

Всего к учениям привлекли 13 бойцов, которые получили задачу скрытно добраться по реке в указанный район для уничтожения условного противника.

Военные из 75 бригады Сил специальных операций НОАК показали видео своих тренировок в рамках боевой подготовки. Ролик опубликовал канал China3army.

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Сообщается, что Командование 75 армии сухопутных войск Южного командования организовало подготовку бойцов спецназа. Всего к учениям привлекли 13 бойцов, которые получили задачу скрытно добраться по реке в указанный район для уничтожения условного противника.

Для передвижения по реке военные использовали электрические сапы. После прибытия в указанный район, спецназовцы погрузились под воду в специальных гидрокостюмах. Температура воды была на уровне 5 градусов по Цельсию.

Видимость под водой составила менее 7 метров. Военным предстояло в таких условиях найти и открыть огонь по подводным целям. Стрельба велась из 5,8-мм пистолета QSS-05 и 5,9-мм автомата QBS-06. После уничтожения целей бойцы ССО заняли берег.

Напомним, в Китае отработали блокаду Тайваня бомбардировщиками. Самолеты сбрасывали бомбы и устанавливали мины по целям в сложных погодных условиях. При этом согласно отчетам Минобороны Тайваня, вторжения Китая будет крайне сложным из-за снабжения войск через Тайваньский пролив.