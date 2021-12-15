Доклад Пентагона о Китае: читаем между строк

Эффективная стратегия ответа на наращивание военного потенциала Китая должна учитывать не только количество ядерного оружия или кораблей, но и другие факторы, а также использовать политические инструменты наравне с военными.

Министерство обороны США опубликовало долгожданный доклад "Развитие ситуации в сфере вооруженных сил и безопасности Китайской Народной Республики". Длинный список достижений армии и обороны Китая, подготовленный по требованию Конгресса, можно было бы посчитать предвестником ожесточенной гонки вооружений, способной вылиться в разрушительную войну. Но история подсказывает, что этот доклад следует читать иначе.

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Фокус перевел текст Джона Айзекса – старшего научного сотрудника Центра по контролю над вооружениями и нераспространением ядерного оружия о выводах которые можно сделать из нового доклада Пентагона.

О чем предупреждает доклад Минобороны США, посвященный военной мощи Китая

Действительно, усилия Китая по наращиванию своей военной мощи осложняют ситуацию, но их толкование в духе холодной войны игнорирует важные аспекты вопроса и преувеличивает опасность. Посмотрим на несколько заголовков в основных изданиях, чтобы понять, в чем проблема. New York Times пишет: "Китай получит тысячу ядерных боеголовок к 2030 году, сообщает Пентагон". Washington Post опубликовала новость: "Китай наращивает темпы создания ядерного оружия, стремясь к тысяче или более боеголовок, сообщает Пентагон". Fox News подал эту новость так: "Пентагон: китайский ядерный арсенал растет "семимильными шагами" и к 2030 году достигнет тысячи боеголовок".

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Однако новый 173-страничный отчет Пентагона скрывает другие важные элементы картины, неучтенные в заголовках. Так, большинство СМИ, анализирующих доклад, сосредоточились на прогнозе, что Китай получит до тысячи ядерных боеголовок к концу десятилетия (сейчас, по оценкам, их у Китая от 200 до 350).

В докладе также не упоминается, что в настоящее время США располагают 3800 единиц ядерного оружия, а общий запас, включая выведенные из эксплуатации боеголовки, ожидающие демонтажа, составляет 5500 единиц. Таким образом, даже при самом пессимистичном сценарии реализации китайской программы создания ядерного оружия, Соединенные Штаты сохранят более чем трехкратное преимущество над ядерными силами Китая по численности и еще более значительное преимущество по технологиям.

Более того, хотя Пекин и обладает потенциалом для наращивания запасов ядерного оружия, остается неясным, приняли ли китайские лидеры политическое решение двигаться по пути очень дорогостоящего расширения своего ядерного оружейного комплекса.

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Еще одна полуправда: в докладе говорится, что Китай "имеет численно самый большой военно-морской флот в мире с общей боевой силой примерно в 355 кораблей и подводных лодок".

Эти цифры могут соответствовать действительности, если считать буксиры и авианосцы. Майкл О'Хэнлон из Института Брукингса отмечает, что "корабли США гораздо крупнее и сложнее китайских".

Военно-морской флот Китая рассчитан в основном на территориальные воды, в то время как Соединенные Штаты располагают военно-морским присутствием по всему миру.

О'Хэнлон объясняет: если подойти к подсчету иначе, то ВМС США имеют преимущество над Китаем по тоннажу как минимум два к одному, а по авианосной мощи – как минимум десять к одному, если предположить, что Китай вообще может успешно запускать самолеты со своих кораблей.

В отчете также рассматривается экономический рост Китая, который в последние десятилетия был достоин восхищения, превратив страну в экономическую сверхдержаву. Однако авторы доклада не смогли удержаться от преувеличения экономических успехов Китая: "Пекин прилагает все усилия для дальнейшего общего развития страны, включая стабилизацию экономического роста".

Более трезвый анализ экономики Китая говорит о другом. Двое ученых из консервативного Американского института предпринимательства в журнале Foreign Policy назвали Китай "державой на излете": "Темпы роста китайской экономики падают уже более десяти лет: Официально рост снизился с 14% в 2007 году до 6% в 2019 году, а дотошные исследования показывают, что истинные показатели роста сейчас ближе к 2%". Если Китай и стабилизируется, то на низком уровне.

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В статье Foreign Policy отмечается, что агрессивная политика Китая в Азии и других странах и нарушения прав человека вызвали негативную реакцию во по всему миру:

"Страны, обеспокоенные конкуренцией со стороны Китая, с 2008 года установили тысячи новых торговых ограничений на его товары. Более десятка стран вышли из инициативы Си "Один пояс, один путь", в то время как Соединенные Штаты ведут глобальную кампанию против ключевых китайских технологических компаний – в частности, Huawei, – а богатые демократические страны на многих континентах препятствуют цифровому влиянию Пекина".

Растущая обеспокоенность по поводу монополистических практик Пекина и злоупотребления международными нормами повлияла рынки, от которых зависит его дальнейший рост, и будущее выглядит довольно мрачным.

Прошлое – это пролог. Чем противостояние с Китаем похоже на военные игры США и СССР

Работа Пентагона заключается в том, чтобы знать о потенциальных угрозах и рассматривать наихудшие сценарии их развития. Однако это не значит, что следует воспринимать его предупреждения как истину в последней инстанции. Мы можем и должны учиться на опыте.

Уильям Хартунг из Центра международной политики сравнивает нынешние дискуссии с концом 1950-х годов, когда демократические политики и военные чиновники выступали против предполагаемой "нехватки ракет" США по сравнению с Россией. Администрация Эйзенхауэра и новый президент Джон Ф. Кеннеди использовали эти споры, чтобы запустить в США масштабную программу строительства межконтинентальных баллистических ракет.

[ + – ] Агрессивная политика Китая в Азии и других странах и нарушения прав человека вызвали негативную реакцию во по всему миру. Фото: mil.ru

Доклад о Китае также следует по стопам отчетов о "Советской военной мощи", ежегодно издававшихся Пентагоном в 1980-х годах. В сопроводительном письме к докладу 1988 года министр обороны Фрэнк Карлуччи предупреждал: "С 1981 года практически каждая составляющая советской военной мощи была расширена и модернизирована. Таким образом, советская военная мощь и угроза, которую она представляет, не являются абстрактными понятиями". Возможно, эти понятия и не были абстрактными, но они оказались эфемерными.

В течение трех лет СССР распался из-за внутренних проблем.

Это не означает, что Китай также исчезнет. Напротив, данный пример предостерегает от того, чтобы в политических решениях полагаться только на узкий анализ ситуации в области безопасности. Победа в холодной войне стала возможной благодаря силе союзов, свободных рынков и демократических ценностей, а не состоялась только за счет военных расходов. Эффективная стратегия ответа на наращивание военного потенциала Китая должна учитывать не только количество ядерного оружия или кораблей, но и другие факторы, а также использовать политические инструменты наравне с военными.

Об авторе

Джон Айзекс – старший научный сотрудник Центра по контролю над вооружениями и нераспространением ядерного оружия, где он работает над вопросами ядерной и национальной безопасности с 1978 года.