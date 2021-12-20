"Зброї вистачить для зустрічі всіх "зелених" чоловічків", — Данілов відвідав завод зброї (фото)

За словами секретаря РНБО, майже половина українців готова зі зброєю в руках захищати країну, тому потрібно, щоб її вистачило для всіх.

Секретар РНБО Олексій Данілов разом із міністром оборони України Олексієм Резніковим відвідала завод із виробництва зброї. Про це повідомляється на сторінці Данілова у Facebook.

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За словами секретаря РНБО, ніщо так не втішає очей і не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські UAR-10 і UAR-10M, які виробляються в Україні. Також Данілов додав, що UAR-10 офіційно прийнято на озброєння ЗСУ.

[ + – ] Гвинтівки Zbroyar

"А тому, щоб гвинтівок у нас у "час Х" вистачило для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків, стимулювання приватної підприємницької ініціативи є одним із важливих пріоритетів реформи українського ОПК", — наголошується в публікації.

Також секретар РНБО заявив, що майже половина жителів України в разі вторгнення РФ готові боротися з ворогами зі зброєю в руках. Отже, зброї має бути й буде достатньою для цього.

Зазначимо, що всі перелічені гвинтівки виробляються підрозділом "Укроп" — це військові версії зброї компанії Zbroyar. UAR-15 виготовляється за ліцензією американської гвинтівки AR-15.

Нагадаємо, згідно з даними соцопитування КМІС, 50,2% українців готові чинити опір вторгненню Москви. З цієї кількості 33,3% зі зброєю в руках, а 21,7% шляхом участі в акціях опору.

Раніше Данілов заявляв, що 92 тисячі російських військ не вистачить для вторгнення в Україну, для повномасштабного наступу потрібно 500-600 тисяч.