"Оружия хватит для встречи всех "зеленых" человечеков", - Данилов посетил оружейный завод (фото)

По словам секретаря СНБО, почти половина украинцев готова с оружием в руках защищать страну, поэтому нужно, чтобы его хватило для всех.

Секретарь СНБО Алексей Данилов вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым посетила завод по производству оружия. Об этом сообщается на странице Данилова в Facebook.

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По словам секретаря СНБО, ни что так не утешает глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские UAR-10 UAR-008 и UAR-10M, которые производятся в Украине. Также Данилов добавил, что UAR-10 официально принята на вооружения ВСУ.

[ + – ] Винтовки Zbroyar

"А посему, чтобы винтовок у нас в "время Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК", — подчеркивается в публикации.

Также секретарь СНБО заявил, что почти половина жителей Украины в случае вторжения РФ, готовы бороться с врагами с оружием в руках. А значит, оружия должно быть и будет достаточного для этого.

Отметим, что все перечисленные винтовки производятся подразделением "Укроп" — это военные версии оружия компании Zbroyar. UAR-15 производится по лицензии американской винтовки AR-15.

Напомним, согласно данным соцопроса КМИС, 50,2% украинцев готовы сопротивляться вторжению Москвы. Из этого количества 33,3% с оружием в руках, а 21,7% путем участия в акциях сопротивления.

Ранее Данилов заявлял, что 92 тысяч российских войск не хватит для вторжения в Украину, для полномасштабного наступления нужно 500-600 тысяч.