Ексчиновник ЗСУ збирав дані про системи ППО України для російських спецслужб, — СБУ (фото)

Підозрюваний із зібраними військовими відомостями планував виїхати до Росії під приводом "відвідування родичів".

Контррозвідка СБУ прозвітувала про викриття ексчиновника Повітряних сил ЗСУ, який збирав секретні військові відомості для передачі спецслужбам РФ. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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Спецоперація із затримання шпигуна проводилась у Дніпропетровській області.

За даними СБУ, ексспівробітник підрозділу Повітряних сил ЗСУ збирав секретні військові відомості щодо організації системи управління військами ППО, які пізніше планував передати спецслужбам країни-агресора.

Підозрюваний займався незаконною діяльністю на своєму минулому робочому місці — копіював закриті оборонні відомості, втручаючись в автоматизовані інформаційні системи підрозділу. Зібрану інформацію, як зазначають контррозвідники, шпигун зберігав за місцем свого проживання.

Секретні військові відомості ексчиновник ЗСУ планував передати ворожим спецслужбам під час поїздки до Росії під приводом "відвідування родичів". Під час слідчих дій силовики вилучили в підозрюваного флеш-носії із зібраною інформацією, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з кураторами.

За фактом збору військових відомостей та викриття шпигуна відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 та ч.2 ст. 362 Кримінального кодексу — "Участь у терористичній організації" та "Несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в ЕОМ (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, скоєні особою, яка має право доступу до неї".

Незабаром викритому шпигуну, як наголошують у СБУ, оголосять про підозру та оберуть запобіжний захід.

[ + – ] Ексчиновник Повітряних сил збирав дані про системи ППО України [ + – ] Ексчиновник Повітряних сил збирав дані про системи ППО України [ + – ] Ексчиновник Повітряних сил збирав дані про системи ППО України

Раніше контррозвідка СБУ запобігла розкраданню деталей до ЗРК, які охороняють повітряний простір України. На Житомирщині силовики виявили склад, на якому зловмисники зберігали майже 60 найменувань до зенітно-ракетних комплексів разом із блоками управління.

А в листопаді СБУ відзвітувала про затримання російського шпигуна, який збирав дані про бійців ЗСУ та патріотів.