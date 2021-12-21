Экс-чиновник ВСУ собирал данные о системах ПВО Украины для российских спецслужб, — СБУ (фото)

Подозреваемый с собранными военными ведомостями планировал выехать в Россию под видом "посещения родственников".

Контрразведка СБУ отчиталась о разоблачении экс-чиновника Воздушных сил ВСУ, который собирал секретные военные ведомости для передачи спецслужбам РФ. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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Спецоперация по задержанию шпиона проводилась в Днепропетровской области.

По данным СБУ, экс-сотрудник подразделения Воздушных сил ВСУ собирал секретные военные ведомости по организации системы управления войсками ПВО, которые позже планировал передать спецслужбам страны-агрессора.

Подозреваемый занимался незаконной деятельностью на своем прошлом рабочем месте — копировал закрытые оборонные сведения, вмешиваясь в автоматизированные информационные системы подразделения. Собранную информацию, как отмечают контрразведчики, шпион хранил по месту своего проживания.

Секретные военные ведомости экс-чиновник ВС ВСУ планировал передать вражеским спецслужбам в ходе поездки в Россию под видом "посещения родственников". Во время следственных действий силовики изъяли у подозреваемого флеш-носители с собранной информацией, компьютерную технику и средства связи с кураторами.

По факту сбора военных ведомостей и разоблачения шпиона открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 и ч.2 ст. 362 Уголовного кодекса — "Участие в террористической организации" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в ЭВМ (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".

В скором времени разоблаченному шпиону, как подчеркивают в СБУ, объявят о подозрении и изберут меру пресечения.

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Ранее контрразведка СБУ предотвратила разворовывание деталей к ЗРК, которые охраняют воздушное пространство Украины. В Житомирской области силовики обнаружили склад, на котором злоумышленники хранили почти 60 наименований к зенитно-ракетным комплексам вместе с блоками управления.

А в ноябре СБУ отчиталась о задержании российского шпиона, который собирал данные о бойцах ВСУ и патриотах.