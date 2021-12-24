Потрібно "показувати зуби", – український віцеадмірал Сергій Гайдук про російську агресію

Екскомандувач флоту вважає, що Кремль усвідомлено нагнітає атмосферу об'ємного психозу — щодо Заходу, країн колишнього СРСР і всередині самої Росії.

Про ймовірність широкомасштабної війни, стримування російської агресії та відродження українського флоту виданню "Телеграф" розповів командувач Військово-морських сил України (7 березня 2014 – 15 квітня 2016), віцеадмірал Сергій Гайдук.

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Погрози Кремля є однозначно реалістичними, вважає Сергій Гайдук. Очевидно, що НАТО планує розширення на схід за рахунок членів пострадянського простору України, Грузії та Молдови. А Росія, за заявою її політичного керівництва, протистоїть наближенню НАТО до своїх кордонів, повідомляє віцеадмірал.

"Кремль створює атмосферу об'ємного психозу – не лише щодо НАТО та країн ЄС, а також серед країн колишнього СРСР і всередині самої Росії", — зазначає морський офіцер. Заяви Росії щодо застосування зброї не просто випробовують "нерви" НАТО, а й є репетицією створення інциденту, який у перспективі можна використати як привід для застосування військової сили.

"Системна активність на морі — ось основний рецепт стримування російської агресії. Потрібно "показувати зуби"!" — запевняє Сергій Гайдук.

Проте необхідно реалізовувати міжнародну інтеграцію з нашими партнерами. Наприклад, створити єдину систему освітлення морської обстановки та розвідки, користувачами якої будуть усі, хто залучений до процесу вирішення ситуації на морі. Це створить єдине інформаційне поле та дасть поінформованість, пояснює морський офіцер.

"Стримати Росію на морі може правило "довгої руки" — крилаті ракети корабельного та берегового базування, авіація, здатна діяти над морем, безпілотники та мінна зброя. Це реалії сьогодення", — констатує віцеадмірал.

Екскомандувач виділив три компоненти, необхідні для подальшого розвитку українського мореплавання: по-перше, системна та безперервна державна морська політика (внутрішня та зовнішня); по-друге, політична воля президента; і по-третє, політичний морський курс, незалежний за зміни влади. Разом із відродженням національного флоту потрібно відроджувати суднобудівну галузь держави, підприємства морських озброєнь і техніки, наукові установи та конструкторські бюро, що становлять морський потенціал України. Одним із можливих шляхів подолання цієї кризи може бути розміщення турецьких, англійських і французьких кораблебудівних проєктів на вітчизняних судноверфях.

Раніше командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа розповів про активне переозброєння військово-морських сил, які зараз оснащені безпілотниками, модернізованими гелікоптерами та літаками.

Також Фокус розповів про те, що Україна наступного року почне отримувати патрульні катери Mark VI зі США, які мають оснастити протимінними комплексами для забезпечення основних дій флоту.