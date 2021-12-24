Надо "показывать зубы", – украинский вице-адмирал Сергей Гайдук о российской агрессии

Экс-командующий флотом считает, что Кремль осознано нагнетает атмосферу объемного психоза — в отношении Запада, стран бывшего СССР и внутри самой России

О вероятности широкомасштабной войны, сдерживании российской агрессии и возрождении украинского флота изданию Телеграф рассказал командующий Военно-морскими силами Украины (7 марта 2014 – 15 апреля 2016), вице-адмирал Сергей Гайдук.

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Угрозы Кремля однозначно реалистичны, считает Сергей Гайдук. Очевидно, что НАТО планирует расширение на восток за счет членов постсоветского пространства: Украины, Грузии и Молдовы. Россия же, по заявлению ее политического руководства, противостоит приближению НАТО к своим границам, сообщает вице-адмирал.

"Кремль создает атмосферу объемного психоза – не только в отношении НАТО и стран ЕС, а также среди стран бывшего СССР и внутри самой России", — отмечает морской офицер. Заявления России по применению оружия не просто испытывают "нервы" НАТО, но и служат репетицией создания инцидента, который в перспективе можно использовать как повод для применения военной силы.

"Системная активность на море – вот основной рецепт сдерживания российской агрессии. Надо "показывать зубы"!", — уверяет Сергей Гайдук.

Однако, необходимо реализовывать международную интеграцию с нашими партнерами. Например, создать единую систему освещения морской обстановки и разведки, пользователями которой будут все, кто вовлечен в процесс решения ситуации на море. Это создаст единое информационное поле и даст осведомленность, объясняет морской офицер.

"Сдержать Россию на море может правило "длинной руки" – крылатые ракеты корабельного и берегового базирования, авиация, способная действовать над морем, беспилотники и минное оружие. Это реалии настоящего", — констатирует вице-адмирал.

Экс-командующий выделил три компонента, необходимые для дальнейшего развития украинского мореплавания: во-первых, системная и непрерывная государственная морская политика (внутренняя и внешняя); во-вторых, политическая воля президента; и в-третьих, политический морской курс, независимый при смене власти. Вместе с возрождением национального флота, нужно возрождать судостроительную отрасль государства, предприятия морских вооружений и техники, научные учреждения и конструкторские бюро, составляющие морской потенциал Украины. Одним из возможных путей преодоления этого кризиса может быть размещение турецких, английских и французских кораблестроительных проектов на отечественных судоверфях.

Ранее командующий ВМС Украины контрадмирал Алексей Неижпапа, рассказал об активном перевооружении военно-морских сил, которые сейчас оснащены беспилотниками, модернизированными вертолетами и самолетами.

Также Фокус рассказал о том, что Украина в следующем году начнет получать патрульные катера Mark VI из США, которые планируют оснастить противоминными комплексами для обеспечения основных действий флота.