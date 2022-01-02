Палестинські бойовики намагалися збити ізраїльські вертольоти із ПЗРК "Стріла-2"

ЦАХАЛ підтвердив факт зенітного вогню із сектору Газа. Новорічне загострення почалося із запуску палестинцями двох ракет, що впали в море біля узбережжя Тель-Авіва.

Бойовики ХАМАС на захід від Гази випустили дві зенітні ракети SAM-7 із переносного зенітного ракетного комплексу "Стріла – 2" по вертольотах Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Про це написала газета Times of Israel.

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Керована ракета класу "земля-повітря" SAM-7, відома під назвою 9К32, російського виробництва, пише газета. Як зазначили ізраїльські журналісти, ці ракети застаріли, вперше їх виготовили у 60-х роках минулого століття.

У ЦАХАЛ підтвердили, що вертольотами випустили зенітні ракети. Ізраїльські військові не уточнили кількість випущених снарядів, але заявили, що вони не потрапили в ціль.

Прес-центр ЦАХАЛ також писав, що вранці 1 січня бойовики із сектору Газа випустили дві ракети у бік Ізраїлю. Ракети впали у море біля узбережжя центральної частини Ізраїлю.

Згідно з чинним протоколом, активувалися сирени повітряної тривоги. Перехоплення снарядів не проводилося, повідомлень про жертви не було. Сили ЦАХАЛ нанесли у відповідь авіаудари по об'єктах бойовиків ХАМАС у Газі – з військових постів та цеху з виробництва ракет.

Арабське видання Al Ain пише, що танки вели вогонь за деякими військовими пунктами ХАМАС на кордоні з сектором Газа. За інформацією джерел видання, над сектором Газа літали військові літаки та безпілотники.

Ізраїльські військові літаки націлилися на місце розташування бригад Аль-Кассама (військове крило ХАМАС) на захід від міста Хан-Юніс у південній частині Гази, повідомили палестинські джерела агентству AFP.

Нагадаємо, що у травні минулого року відбулося протистояння між Ізраїлем та Палестиною. Він розпочався 10 травня і тривав 11 днів, до оголошення перемир'я 21 травня. За час цього конфлікту загинуло 222 палестинця, понад 6 тис. отримали поранення.

Також 17 червня минулого року авіація ЦАХАЛ змушена була завдати ударів по об'єктах бойовиків ХАМАС у Секторі Газа. Бойовики запускали вогняні кулі у бік ізраїльських поселень.