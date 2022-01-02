Палестинские боевики пытались сбить израильские вертолеты из ПЗРК "Стрела-2"

ЦАХАЛ подтвердил факт зенитного огня из сектора Газа. Новогоднее обострение началось с запуска палестинцами 2 ракет, упавших в море у побережья Тель-Авива.

Боевики ХАМАС к западу от Газы выпустили две зенитные ракеты SAM-7 из переносного зенитного ракетного комплекса "Стрела – 2" по вертолетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом написала газета Times of Israel.

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Управляемая ракета класса "земля-воздух" SAM-7, известная под названием 9К32, российского производства, пишет газета. Как отметили израильские журналисты, эти ракеты устарели, впервые их произвели в 60-х годах прошлого века.

В ЦАХАЛ подтвердили, что по вертолетам выпустили зенитные ракеты. Израильские военные не уточнили, количество выпущенных снарядов, но заявили, что они не попали в цель.

Пресс-центр ЦАХАЛ также писал, что утром 1 января боевики из сектора Газа выпустили две ракеты в сторону Израиля. Ракеты упали в море у побережья центральной части Израиля.

Согласно действующему протоколу, активировались сирены воздушной тревоги. Перехват снарядов не производился, сообщений о жертвах не было. Силы ЦАХАЛ нанесли в ответ авиаудары по объектам боевиков ХАМАС в Газе – по военным постам и цеху по производству ракет.

Арабское издание Al Ain пишет, что танки вели огонь по некоторым военным пунктам ХАМАСа на границе с сектором Газа. По информации источников издания, над сектором Газа летали военные самолеты и беспилотники.

Израильские военные самолеты нацелились на место расположения бригад Аль-Кассама (военное крыло ХАМАС) к западу от города Хан-Юнис" в южной части Газы, сообщили палестинские источники агентству AFP.

Напомним, что в мае прошлого года произолшо противостояние между Израилем и Палестиной. Он начался 10 мая и длился 11 дней, до объявления перемирия 21 мая. За время этого конфликта погибло 222 палестинца, а более 6 тыс. получили ранения.

Также 17 июня прошлого года авиация ЦАХАЛ вынуждена была нанести удары по объектам боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Боевики запускали огненные шары в сторону израильских поселений.