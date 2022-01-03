Росія проведе масштабні навчання із застосуванням ядерної тріади, — ЗМІ

За інформацією журналістів, навчання заплановано на початок 2022 року. У ході вправ буде відпрацьовано запуск міжконтинентальних балістичних ракет з повітря та води.

На початку цього року Росія планує провести стратегічні командно-штабні навчання "Гром" за участю всіх трьох компонентів ядерних сил. Про це повідомляє ТАCС із посиланням на джерело до Міноборони РФ.

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За інформацією співрозмовника, навчання заплановано на початок 2022 року за участю ядерної тріади. Проте в агентстві наголошують, що офіційного підтвердження про старт навчань у них немає.

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Подібні навчання, як пишуть у ТАCС, відбуваються щороку наприкінці "воєнного навчального року". У межах ядерна тріада проводить пуски ракет. Вона складається з атомних субмарин, літаків Дальньої авіації, а також ракетоносців Північного флоту.

Підводний ракетоносець зі складу Північного флоту веде стрілянину по полігону Кура на Камчатці міжконтинентальною балістичною ракетою. Після цього атомний підводний човен Тихоокеанського флоту запускає ракету за метою на полігоні Чижа в північній частині РФ. І на завершення ударів виконується учбово-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети з літаків Дальньої авіації ВКС Росії.

Зазначається, що міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що навчання "Схід" та "Гром" планують провести у 2022 році без зазначення конкретних дат.

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