Россия проведет масштабные учения с применением ядерной триады, - СМИ

По информации журналистов, учения запланированы на начало 2022 года. В ходе упражнений будет отработан запуск межконтинентальных баллистических ракет с воздуха и воды.

В начале нынешнего года Россия планирует провести стратегические командно-штабные учения "Гром" с участием всех трех компонентов ядерных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник к Минобороны РФ.

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По информации собеседника, учения запланированы на начало 2022 года с участием ядерной триады. Однако в агентстве подчеркивают, что официального подтверждения о старте учений у них нет.

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Подобные учения, как пишут в ТАСС, проходят каждый год в конце "военного учебного года". В их рамках ядерная триада проводит пуски ракет. Она состоит из атомных субмарин, самолетов Дальней авиации, а также из ракетоносцев Северного флота.

Подводный ракетоносец из состава Северного флота ведет стрельбу по полигону Кура на Камчатке межконтинентальной баллистической ракетой. После этого атомная подлодка Тихоокеанского флота запускает ракету по цели на полигоне Чижа в северной части РФ. И в завершение ударов выполняется учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты с самолетов Дальней авиации ВКС России.

Отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что учения "Восток" и "Гром" планируют провести в 2022 году без указания конкретных дат.

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