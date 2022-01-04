У США почали списувати винищувачі п'ятого покоління F-35 (фото)
Відправити на зберігання літак буде непростим завданням через спеціальні радіопоглинаючі матеріали корпусу повітряного судна. Вони чутливі до довкілля.
Американська Lockheed Martin збудувала вже понад 750 винищувачів п'ятого покоління F-35. Тим часом ВМС США шукають підрядника, який розмістить перші 3 винищувачі на зберігання. Про це повідомляє The Drive.
Військово-морські сили планують списати два винищувачі в модифікації В (укорочений зліт і посадка) й один варіант С (варіант для авіаносців). Таким чином у США завершується програма випробувань винищувачів. Як пишуть у виданні, Пентагон може затвердити повномасштабне виробництво для потреб американської армії.
Повідомлення про укладення контракту було розміщено в мережі 30 грудня 2021 року. Повідомляється, що Lockheed Martin збудувала близько 19 F-35 різних моделей для наземних випробувань. Розробка літака розпочалася ще 2001 року. Технічно вона все ще продовжується.
Складність відправки на зберігання винищувача полягає в тому, що його корпус чутливий до навколишнього середовища через особливий матеріал радіопоглинаючих деталей. Його потрібно зберігати на відкритому повітрі до 5 років, але зі спеціальним покриттям на форсунках. Вони повинні зберегти їх від корозії, погоди та вологи.
"Після завершення етапу розробки та проєктування систем (SDD) програми льотних випробувань F-35, три науково-дослідні літаки F-35 більше не потрібні для збору даних льотних випробувань. Тому в Об'єднаному програмному офісі F-35 було вирішено зберегти літаки за допомогою системи консервації (термозбіжною плівкою) і транспортувати їх в інше місце для інших цілей", — вказується в повідомленні ВМС.
Наразі Lockheed Martin уже збудувала понад 750 винищувачів і веде розробку 4 покоління модернізації. Різниця в перших модифікаціях із останніми настільки велика, що у США не розглядають ідею модернізації першого покоління до останнього через ціну.
Очікується, що вартість утримання F-35 для всіх пологів військ армії США становитиме 1,196 трильйона доларів до 2070 року.
Нагадаємо, Lockheed Martin розпочала розробку нової модифікації F-35 для невідомого замовника. Для цього виділено десятки мільйонів доларів.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія закупить винищувачі F-35 на 9 млрд доларів для заміни існуючого авіапарку F/A-18 Hornet.