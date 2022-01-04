В США начали списывать истребители пятого поколения F-35 (фото)

Отправить на хранение самолет будет непростой задачей из-за особых радиопоглащающих материалов корпуса воздушного судна. Они чувствительны к окружающей среде.

Американская Lockheed Martin построила уже более 750 истребителей пятого поколения F-35. Тем временем ВМС США ищут подрядчика, который разместит первые 3 истребителя на хранение. Об этом сообщает The Drive.

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Военно-морские силы планируют списать два истребителя в модификации В (укороченный взлет и посадка) и один вариант С (вариант для авианосцев). Таким образом в США завершается программа испытаний истребителей. Как пишут в издании, Пентагон может утвердить полномасштабное производство для нужд американской армии.

[ + – ] Документ о списании Фото: скриншот

Уведомление о заключении контракта было размещено в сети 30 декабря 2021 года. Сообщается, что Lockheed Martin построила около 19 F-35 различных моделей для наземных испытаний. Разработка самолета началась еще в 2001 году. Технически она все еще продолжается.

Сложность отправки на хранения истребителя заключается в том, что его корпус чувствителен к окружающей среде из-за особого материала радиопоглащающих деталей. Его нужно хранить на открытом воздухе до 5 лет, но со специальным покрытием на форсунках. Они должны сохранить их от коррозии, погоды и влаги.

[ + – ] Сборочная линия истребителей F-35 Фото: Lockheed Martin

"После завершения этапа разработки и проектирования систем (SDD) программы летных испытаний F-35, три научно-исследовательских самолета F-35 больше не требуются для сбора данных летных испытаний. Поэтому в Объединенном программном офисе F-35 было решено, сохранить самолеты с помощью системы консервации (термоусадочной пленкой) и транспортировать их в другое место для иных целей", — указывается в сообщении ВМС.

На данный момент Lockheed Martin уже построила свыше 750 истребителей и ведет разработку 4 поколения модернизации. Разница в первых модификациях с последними настолько велика, что в США не рассматривают идею модернизации первого поколения к последнему из-за цены.

Ожидается, что стоимость содержания F-35 для всех родов войск армии США составит 1,196 триллиона долларов к 2070 году.

Напомним, Lockheed Martin начала разработку новой модификации F-35 для неизвестного заказчика. Для этих целей выделено десятки миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Финляндия закупит истребители F-35 на 9 млрд долларов для замены существующего авиапарка F/A-18 Hornet.